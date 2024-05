Tradimenti e sesso fuori dal matrimonio: cosa dicono gli scienziati

La scienza si interroga sulle ragioni che spingono le coppie fisse a cercare altre relazioni extraconiugali. Cosa hanno scoperto?

Il tradimento e il sesso fuori dal matrimonio sono temi che suscitano dibattiti infiniti. Questi argomenti non riguardano solo le relazioni individuali, ma riflettono anche dinamiche sociali, culturali e psicologiche più ampie.

Ma cosa dicono gli scienziati al riguardo?

La scienza del tradimento

Secondo numerosi studi, il tradimento può essere spiegato attraverso vari fattori psicologici e biologici.

Un articolo pubblicato su Psychology Today evidenzia come la mancanza di soddisfazione emotiva e sessuale nel matrimonio possa spingere le persone a cercare gratificazioni altrove, sono state anche richieste le opinioni di alcune sex workers di Bergamo.

Un altro studio dell’Università di Tilburg ha scoperto che le persone con una maggiore propensione alla ricerca di sensazioni forti sono più inclini al tradimento .

Le motivazioni psicologiche che portano a tradire

Le motivazioni psicologiche dietro il tradimento sono complesse. Un’indagine condotta dall’Università del Texas ha rilevato che molti individui tradiscono non solo per insoddisfazione sessuale, ma anche per motivi di autostima.

Ne sa qualcosa anche la famosa cantante Loredana Bertè che ha chiesto il divorzio dal marito che avrebbe voluto scaldare la temperatura del rapporto di coppia invitando due escort in vacanza.

Sentirsi desiderati e attraenti per qualcun altro può fornire una spinta all’ego, soprattutto se nella relazione primaria queste sensazioni mancano.

Fattori biologici

Esistono anche spiegazioni biologiche per il tradimento.

Gli scienziati hanno scoperto che alcune persone potrebbero essere geneticamente predisposte a cercare più partner sessuali.

Un articolo della American Psichology Association ha riportato che gli individui con livelli più alti di dopamina, il neurotrasmettitore associato al piacere e alla ricompensa, tendono ad essere più infedeli.

Impatto sulla salute mentale

Il tradimento ha conseguenze importanti sulla salute mentale di tutte le persone coinvolte.

Un articolo pubblicato su The Journal of Sex & Marital Therapy indica che le persone tradite possono sperimentare sintomi simili al disturbo post-traumatico da stress (PTSD).

Ansia, depressione e perdita di fiducia sono effetti comuni del tradimento.

La visione evolutiva

Dal punto di vista evolutivo, il tradimento può avere radici profonde.

Alcuni scienziati ritengono che, in passato, avere più partner sessuali aumentasse le probabilità di successo riproduttivo.

Tuttavia, in una società moderna e monogama, queste tendenze possono creare conflitti significativi.

Il ruolo della cultura

La cultura gioca un ruolo fondamentale nel modo in cui il tradimento è percepito e gestito.

In alcune culture, il tradimento è visto come un grave reato morale, mentre in altre può essere considerato più tollerabile o addirittura normale.

Ad esempio, in Francia il tradimento è spesso visto con maggiore indulgenza rispetto all’Italia, dove la fedeltà coniugale è un valore molto sentito.

Strategie di coping

Per le coppie che affrontano un tradimento, esistono diverse strategie di coping, cioè di risoluzione dei problemi.

La terapia di coppia è una delle più efficaci, aiutando le persone a comunicare meglio e a ricostruire la fiducia.

Un articolo su The American Journal of Family Therapy suggerisce che la trasparenza e l’onestà sono essenziali per superare il trauma del tradimento.

Conclusioni

Il tradimento e il sesso fuori dal matrimonio sono fenomeni complessi con radici psicologiche, biologiche e culturali.

La scienza offre una panoramica approfondita, ma ogni individuo e ogni coppia devono trovare il proprio modo di affrontare queste sfide.

Mantenere una comunicazione aperta e onesta è fondamentale per costruire relazioni sane e resilienti.

E tu, cosa ne pensi? Hai mai affrontato una situazione del genere o conosci qualcuno che l’ha vissuta? Condividi la tua esperienza nei commenti!