Tragico lutto per Gennaro Gattuso, è morta la sorella

Un 2 giugno terribile per Gennaro Gattuso. E’ morta la sorella Francesca.

La donna, 37 anni, era ricoverata da febbraio a Gallarate. Soffriva di una rara malattia che non è stato possibile curare nonostante svariati interventi chirurgici, l’ultimo quattro mesi fa. Da allora era stata allettata per un periodo lungo in terapia intensiva e poi in corsia, senza però uscire dall’ospedale.

Rino ha subito lasciato Napoli per raggiungere la famiglia nel Varesotto.

Il club partenopeo ha partecipato al lutto attraverso un tweet pubblicato sul profilo ufficiale della società: “Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline e i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, tutta la Ssc Napoli e la Filmauro, abbracciano forte Rino Gattuso e partecipano al suo immenso dolore per la scomparsa della sorella Francesca”.

Questo invece quanto pubblicato dal Milan: “Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca”.

Anche Empoli: “In campo eri abituato a non mollare e non lo farai nemmeno adesso in questo difficile momento. Forza mister Rino Gattuso, tutti noi siamo con te e ti siamo vicini” e Udinese: “L’Udinese Calcio e la Famiglia Pozzo si stringono attorno a mister Gennaro Gattuso per la tragica scomparsa della sorella Francesca. A lui e a tutta la sua famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte del club” hanno voluto esprimere la loro vicinanza a Ringhio

