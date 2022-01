Transiberiana d’Italia, scoprire le bellezze del Belpaese

Riscoprire la bellezza d’Italia in treno, percorrendo le tratte più antiche e belle del nostro Paese è il progetto della Transiberiana d’Italia; si tratta del treno che unisce Sulmona-Carpinone-Isernia, attraverso le belle regioni del Molise e dell’Abruzzo. Le rotaie della Transiberiana d’Abruzzo quindi percorre 128,7 chilometri di natura, paesi, paesaggi tipici della nostra nazione, con tratte che si trovano anche a 1200 ed oltre metri sul livello del mare; come quella per esempio di RovisondoliPescostanzo, la più alta d’Italia dopo il Brennero. La Transiberiana abruzzese, o d’Italia, non è una novità; esiste dal 1897 e dopo la chiusura è ritornata, restaurata, in tutta la sua bellezza.

Transiberiana d’Italia, scoprire il centro Italia

Un nuovo modo di scoprire due regioni italiane passando per campi e colline. Uno stimolo nuovo per il turismo ma non solo; sono già moltissimi gli italiani che hanno preso parte al viaggio della Transiberiana d’Italia, alla scoperta della ricchezza stupefacente del nostro territorio. Da mezzo di trasporto a mezzo di scoperta, un sistema “capace d’integrarsi perfettamente con il territorio, favorendo attività imprenditoriali e rispettando l’ambiente” come ha detto il presidente della Confederazione della Mobilità Dolce, Massimo Bottini.

Valorizzare la ferrovia transiberiana, che è stata dimenticata nel tempo, significa rimetterla in sesto, facendola tornare un mezzo non solo di trasporto ma anche una strategia per il turismo; è questo l’obbiettivo della Confederazione, che punta senza alcun dubbio dal fascino e dal successo della Transiberiana Abruzzo.

Transiberiana viaggio su treni antichi

Un modo diverso ed inedito di intendere il turismo in modo ecologico, passando per il rispetto della natura e delle tradizioni italiane. I treni storici sono parte del patrimonio culturale da salvare; e con la Transiberiana percorso e fermate regalano scorci meravigliosi.

Integrando il sistema ferrovia Italia con nuove soluzioni che strizzano l’occhio al passato, si riesce a offrire nuoi servizi che invitano a mettere da parte almeno per un attimo la fretta, per godersi il momento. Il turismo ecosostenibile funziona, e funziona sempre meglio, come dicono anche i dati. Nel 2015 360mila euro di bigliettiparlano di un progetto che piace: al turismo, all’Italia ed all’ambiente.

Ferrovia transiberiana storia

In origine si chiamava ferrovia Sulmona-Carpinone, i cui lavori iniziarono nel 1885. Vennero realizzate tre ferrovie di servizio, per la costruzione del treno Transiberiana. Ebbe una importanza strategica anche durante il periodo bellico, per lo spostamento di militari e armi. Ma i treni storici furono anche un aiuto per la transumanza, supportando lo spostamento di ovini e bovini.

Il termine Transiberiana d’Italia venne coniato nel 1980 dal giornalista Luciano Zeppegno su Gente Viaggi, per le abbondante nevicate che si potevano incontrare nel tratto abruzzese.

Tra il 2011 e il 2014 è stata chiusa e oggetto di ristrutturazione. Serve anche la costante manutenzione per la Transiberiana treni, stazioni e ferrovia, affinché resti inalterato il suo valore. A questo punto, le autorità di Legambiente auspicano una maggiore partecipazione da parte delle istituzioni locali.

Viaggio Transiberiana d’Italia, informazioni utili

Per la Transiberiana prezzi interi e scontati li trovate sul relativo sito; vanno rispettivamente da 36 a 40 euro e da 22 a 25 euro. Quindi per un pomeriggio sulla Transiberiana costo per una famiglia di 4 persone, genitori e figli, è di circa 110 – 130 euro.

Avrete la possibilità di fare dai treni foto e video di panorami meravigliosi, in qualsiasi periodo dell’anno.