Tremendo schianto frontale tra una macchina e un furgone: muore sul colpo uomo 30enne

Ennesimo incidente strale. Bruttissimo frontale nella frazione di Muraglione di Urbania tra una macchina e un furgone, lungo la strada che porta a Fermignano: è morto sul colpo un uomo 30enne.

Erano circa le 17,40 di ieri 9 gennaio, quando, per cause ancora incerte, si è verificato lo scontro tra una Mercedes Classe A della vittima ed un furgone.

Subito c’è stato l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e del 18, ma per il 30enne non c’è stato niente da fare. Ferito, Fortunatamente in maniera lieve, il conducente del furgone, portato per i consueti accertamenti all’ospedale di Urbino.

