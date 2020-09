Treviglio, nasconde 30 chili di hashish nel box in casa: arrestato 63enne

Blitz dei carabinieri di Treviglio ( Bergamo), nella tarda serata di martedì: nel corso di una perquisizione domiciliare, rinvenuti circa 90 grammi di hashish e 5 grammi di marijuana in possesso di un 45enne pregiudicato di Casirate d’Adda, che e’ stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bergamo per l’illecita detenzione.

Nello stesso condominio i militari hanno perquisito un box auto di proprieta’ di un altro inquilino, un 63enne di origine campana, operaio incensurato, dove sono stati invece ritrovati 30 chilogrammi di hashish suddivisi in 60 panetti di 500 gr cadauno, e 50 grammi di cocaina, custoditi ed in parte occultati in alcuni borsoni. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere.

