Trucco in estate, è consigliabile? Forum, opinioni, il parere degli esperti

Il trucco in estate è importante, non solo per le signore, ma anche per chi lavora nel campo della televisione e del cinema, considerando che la stagione calda non è molto amica del trucco occhi e labbra o per tutto il viso. Tuttavia gli esperti offrono consigli su come truccarsi e il mondo dello spettacolo affronta da sempre il problema, dato che sa come fare un bel trucco a prova di riflettori.

Consigli make up come truccarsi in estate

Nonostante l’estate sia ormai trascorsa, molte persone hanno avuto problemi con il make-up estivo e make up primavera 2021. La stagione calda non ha soddisfatto chiunque volesse sfoggiare il trucco estivo senza conoscere i piccoli segreti su come truccarsi il viso. Gli esperti consigliano alcune regole di base per il make up estate:

Evitare i prodotti occlusivi che formano una pellicola protettiva sulle pelle perché inadatti al caldo estivo

Nessun prodotto a base di gel

Preferire prodotti in polvere

Spazio al mascara waterproof che si presta al trucco occhi estivo.

Come ci si trucca in estate

Sui forum emerge che molte donne non sanno che trucco usare quando la temperatura sale troppo. Quindi ritoccano appena occhi e labbra in estate, ma rinunciano al trucco estivo per non sentirsi “appiccicate” e con il viso poco gradevole alla vista, mentre in inverno si truccano molto. In questo modo, si passa però da un’esagerazione all’altra.

Il segreto per evitare trucco moda che cola e fondotinta che non lascia traspirare la pelle, è puntare su trucchi leggeri, adatti come base trucco estate. Evitare quindi fondotinta liquidi o in crema. Non è per forza necessario truccarsi senza fondotinta se questo è a base minerale, molto leggero e con protezione solare. Il trucco fondotinta non è quindi vietato.

Come fare un trucco leggero, facendo attenzione ai colori terra, per evitare di buttarsi sui look molto aranciati, fa la differenza tra una tonalità azzeccata e un arancione da tramonto estivo che sul viso non ha un bell’effetto.

Tecniche di trucco leggero

La cipria senza fondotinta dovrebbe essere in polvere con effetto bronzer su guance e parte alta della fronte e va sfumato bene perché sia uniforme, favorendo formulazioni bronzer e blush cotti che sono molto più naturali. In sintesi, non strafare perché il caldo non aiuta.

Le immagini di trucchi aiutano a capire come si può avere trucco senza fondotinta, make up colorato ma dalle sfumature naturali e capire che il make up estivo è un trucco che deve resistere alle alte temperature.

Di conseguenza, se non si ama la terra senza fondotinta e si privilegia il fondotinta trucco, è meglio usare quelli opacizzanti e poi fissare la base con una cipria, da usare per ritoccarsi durante il giorno, quando la pelle diventa lucida.

Come si trucca il viso che suda

Il make up immagini e consigli per il trucco, mettono in evidenza come si trucca il viso che suda. E’ meglio evidenziare guance e zigomi che sono più soggetti a lucidità con un blush a effetto dewy, quindi molto luminoso, o in polvere con minima parte minerale, che offre lucentezza senza effetto glossy, tipico invece dei lucidalabbra.

Il trucco e la salute della pelle

I consigli di trucco, make up moda o il trend make up 2021 non bastano se non si considera che il trucco estivo leggero deve essere un trattamento all’insegna della salute della pelle, per evitare che estate make up sia più dannoso che d’aiuto.

I prodotti a base di oli minerali o creme con siliconi, vanno meglio in inverno e si evitano nei mesi estivi. La pellicola protettiva che formano sulla pelle favorisce l’idratazione, evitando perdita eccessiva d’acqua, ma con la sudorazione estiva complicano le cose.

Stesso discorso per i gel che formano sulla pelle una pellicola schermante. Inoltre, mai mischiare in spiaggia make up con le creme protettive solari perché ne riducono l’effetto, dato che vanno applicate sulla pelle pulita e in modo omogeneo.

I prodotti cosmetici da bancarella estiva a prezzo stracciato si controllano con grande attenzione prima di acquistarli. Non c’è infatti la garanzia che appartengano a ditte serie: possono essere contraffatti o scaduti e pieni di microrganismi e radicali liberi pericolosi per occhi e pelle. Inoltre, sono ricchi di metalli pesanti, come il nichel, e dannosi soprattutto per i soggetti allergici.