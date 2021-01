Trump, l’unico presidente degli Stati Uniti ad affrontare un secondo processo di impeachment

Donald Trump è entrato nella storia mercoledì come l’unico presidente degli Stati Uniti ad essere stato sottoposto a due processi politici.

La Camera dei Rappresentanti ha approvato con 232 voti contro 197 accusando il presidente di “istigazione all’insurrezione” per i violenti eventi della scorsa settimana a Capitol Hill.

Il presidente nega le accuse e ha descritto questo processo come una “continuazione della caccia alle streghe” contro di lui.

Dieci membri del Congresso repubblicani si sono messi in fila con i democratici per votare per l’impeachment. Questa è una grande differenza rispetto al primo processo di impeachment, in cui nessun repubblicano alla Camera dei rappresentanti lo ha approvato.

