Tubotimpanite, cos’è? Significato, sintomi, quanto dura, cura

La tubotimpanite è un’infiammazione dell’orecchio medio con accumulo liquido dietro la membrana del timpano e conseguente catarro. E’ quindi importante capire la durata, le terapie adeguate e la sua diagnosi in base ai sintomi.

Tubotimpanite e tubarite orecchio sintomi

La tubotimpanite è un’infezione virale o batterica che va curata con tempestività perché, in casi estremi, può provocare la perforazione del timpano. Questo disturbo è una sorta di aggravamento della tubarite, che infiamma la tuba di Eustachio e, in particolare, la parete tubarica. Quando il disturbo si estende fino alla membrana timpanica, si parla di tubotimpanite.

A livello di sintomi, la tubotimpanite mostra una sensazione di suono tipo tic tac quando si deglutisce, dovuto all’ostruzione delle tube e al movimento del muco che ristagna nell’orecchio. Inoltre, si possono sentire rumori continui all’interno dell’orecchio, gli acufeni, oppure autofonia, cioè il rimbombo della propria voce mentre si parla. Non mancano i dolori all’orecchio, secondo il livello d’infiammazione e versamento di catarro.

Una particolare conformazione dell’orecchio medio o della tuba di Eustachio possono favorire la tubotimpanite catarrale. Questa forma di otopatia inizia spesso con un’infezione di naso e gola, quindi è sempre utile curare subito i sintomi influenzali di stagione per evitare infiammazioni che coinvolgono il sistema uditivo.

Catarro tubarico quanto dura

Nelle forme di otite catarrale come la tubotimpanite, l’incidenza maggiore si manifesta durante l’età pediatrica, prima ancora che i bambini inizino la scuola, ma insorge anche negli adulti, sia per ragioni di età, sia per motivi legati a particolari condizioni del sistema immunitario.

Di conseguenza, anche la durata può variare da un paziente all’altro. La risoluzione di una tubotimpanite catarrale richiede da 20 a 30 giorni di cura, ma ci sono pazienti che hanno bisogno di tempi più lunghi, per il pieno ricupero delle tube e la scomparsa definitiva dell’infiammazione.

Tubotimpanite catarrale cura

La terapia deve agevolare il drenaggio del catarro, liberare l’orecchio medio e la tuba di Eustachio. Il medico prescrive terapia aerosol con mucolitici o antinfiammatori anche cortisonici, secondo la gravità del caso. Solo agli adulti si consigliano anche decongestionanti nasali e dell’orecchio. In base ai progressi, l’otorino può decidere ad esempio di togliere l’aerosolterapia, mantenendo lo spray decongestionante nasale e il mucolitico per via orale.

L’otorinolaringoiatra può inoltre suggerire antibiotici, anche per via orale, quando si sviluppa una tubotimpanite di natura batterica. In caso di timpanite cronica si somministrano gocce di antibiotico nell’orecchio, è prevista anche l’irrigazione del canale uditivo e applicazione di crema steroidea.

Ginnastica tubarica catarro

Liberare le tube dal catarro è di fondamentale importanza e, oltre alle terapie tradizionali, si possono fare esercizi di ginnastica tubarica, alternando una serie di movimenti che favoriscano la riapertura del canale uditivo soffiando per finta:

Inspirare

chiudere il naso con le dita e la bocca

Soffiare senza far uscire aria da naso e bocca

Rilasciare dopo pochi secondi respirando normalmente.

La ginnastica tubarica può essere molto utile, secondo consiglio medico, ed è praticata anche nei centri termali, attraverso numerosi esercizi specifici. Questo allenamento, basato su tecniche facili da imparare, aiuta le patologie croniche che provocano catarro, allergie, e derivano da disfunzione delle tube o dal setto nasale deviato. L’importante è seguire il consiglio degli specialisti per praticare gli esercizi correttamente, con impegno e costanza.