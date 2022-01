Tumori, 8 su 10 vincono la loro lotta

Una notizia positiva dal mondo della salute e della ricerca: l’80 delle persone in lotta contro i tumori in Europa guarisce. Fino a qualche decennio fa, vedersi trovare un tumore era una condanna a morte. Oggi, invece, le percentuali di guarigione sono aumentate. Lo dice lo studio Eurocare-5 riferito al 2020.

In Italia almeno 1000 persone al giorno scoprono di avere un cancro; mediamente sono 377mila ogni anno le diagnosi, sommando tutti i tipi di cancro

Per fortuna la percentuale delle persone che guariscono dal cancro, come mostrano i dati, è aumentata del 25% nell’ultimo decennio.

I numeri in Italia

In Italia 2 milioni di persone l’hanno battuto, tre milioni ci convivono. Tra i tipi di tumore, il più frequente è quello al colon retto, con circa 55mila casi; poi quelli al seno, con circa 50mila casi. Seguono quelli alla prostata (35mila) e quelli alla vescica con (26mila casi). Nel 68% delle persone colpite, il tumore viene eliminato; si può quindi tornare a fare una vita del tutto normale.

Fra le tipologie che guariscono più spesso vi sono quello alla prostata, guarigione nel 91% dei casi, e quello al seno, guarigione nell’87% dei casi. Il cancro al polmone resta uno dei più diffusi e dei più mortali fra gli uomini.

Ricerca tumori, l’importanza della prevenzione

Il vero problema è che, se la prevenzione fosse meglio attuata, il numero delle persone che guariscono sarebbe ancora superiore. Infatti la vera chiave della soluzione del problema è l’attuazione della prevenzione. Prima i sintomi di tumore vengono individuati, prima arriva la diagnosi, più è semplice combatterlo, nella maggior parte dei casi.

Il 40% dei soggetti che si ammalano potrebbe salvarsi se avesse seguito uno stile di vita in linea con lo schema della prevenzione. Viviamo in un Paese inquinato, questo è vero, ma evitare di fumare, di bere alcol, mangiare in maniera equilibrata evitando cibi grassi e fritti, e soprattutto fare sport (almeno mezz’ora al giorno) potrebbe davvero cambiare le cose.

Uno degli obbiettivi resta quello di abolire le liste d’attesa per velocizzare gli esami e le operazioni.

Differenza tra cancro e tumore

Molto spesso si usano questi due termini come se fossero semplicemente dei sinonimi, ma non è esattamente così. C’è una differenza tra tumore e cancro, anche se è soprattutto di tipo tecnico – medico. Con tumore – per neoplasia significato e definizione sono simili – si intende una proliferazione anomala delle cellule che può restare in una sede, oppure originare metastasi.

Invece è il cancro malattia più grave, perché è un tumore che produce metastasi.E’ importante sapere il cancro cos’è, per sapere di doverlo affrontare immediatamente. Quindi, non si tratta di due patologie davvero differenti, ma cambia principlamente la gravità.

Questa differenza si ritrova anche per tumori benigni e tumori maligni; questi ultimi rientrano nella categoria del cancro.

Cause tumori

Come già detto, molto spesso sono le abitudini e lo stile di vita a essere alla base della nascita di queste patologie. Come ormai da anni dice la ricerca cancro e tumori possono essere limitati da un corretto stile di vita. E’ vero che non è tutto qui; come cause cancro e umore hanno anche predisposizione genetiche o ereditarie. Ma vale la pena di impegnanrsi, per ridurre il rischio personale di ammalarsi.