Tutta l’Italia è zona rossa da oggi. Cosa sapere

Il nuovo decreto

Il nuovo decreto del premier Giuseppe Conte è realtà. Da oggi tutta l’Italia sarà zona rossa o, come si preferisce dire, ‘zona protetta’. Cioè in tutto il Paese, non solo in Lombardia e zone critiche, tutti gli spostamenti sono vietati se non per comprovate necessità che sono ricordiamo motivi di lavoro, necessità o salute.

Tutti i bar e ristoranti in tutta Italia chiuderanno dopo le 18, chiuse discoteche, pub, vietati riunioni all’aperto o in luoghi aperti al pubblico ed assembramenti.

Un decreto necessario

Un decreto necessario sia alla luce della fuga di centinaia di meridionali da Milano, sia alla luce del fatto che in molti paesi d’Italia non bloccati dal decreto dell’8 marzo le persone continuano a vivere come se non ci fosse un contagio. Uscendo la sera, andando a ballare, a feste di compleanno e di paese.

“I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e ahimè anche delle persone decedute. La nostre abitudini quindi vanno cambiate. Vanno cambiate ora. Ho deciso di adottare subito misure ancora più stringenti, più forti” ha commentato Conte presentando il decreto. “Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare come ‘io resto a casa’. Non ci sarà più una zona rossa nella penisola. Ci sarà l’italia zona protetta”. “Sono pienamente consapevole della gravità e della responsabilità. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. E’ il momento della responsabilità e tutti l’abbiamo. Voi cittadini tutti con me. La decisione giusta oggi è di restare a casa. Il futuro nostro è nelle nostre mani”.

