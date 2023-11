Tutti i VIP Italiani con la passione per il casinò

Avreste mai detto che Vip del calibro di Mara Maionchi e di Francesco Totti hanno una grandissima passione per il casinò? Ebbene, ad oggi in Italia i personaggi famosi che amano le slot machine sono molti più di quelli che immagineresti! Del resto, un ambiente come quello delle roulette è un ambiente lussuoso ed esclusivo, dove si possono passare serate ricche di adrenalina circondati da un’atmosfera hollywoodiana. Scopriamo insieme chi sono i vip italiani che praticano il gambling.

La storia millenaria dei Casinò, dagli Etruschi a oggi

Non è difficile pensare al motivo per cui il gioco d’azzardo riscuota così tanto successo anche fra i vip del nostro Paese. Uno dei motivi sta proprio nella sua storia, che è letteralmente millenaria tanto da nascere all’epoca degli Etruschi. Il gioco d’azzardo per come lo conosciamo oggi, però, prende le sue origini dalla Genova del ‘500, in cui oggetto delle scommesse erano i nomi dei politici prima delle elezioni. Insomma, quella del mondo dei casinò è una storia affascinante che nel corso dei secoli è riuscita a conquistare tantissimi personaggi famosi, tra cui anche tantissimi italiani.

Francesco Totti

Moltissimi già sanno che “er pupone” è un grande appassionato di casinò. Il re dei giallorossi ha sempre devoluto tutti gli introiti vinti in beneficienza durante i tornei di poker e di tourette. Totti stesso ha organizzato eventi di gambling tra vip per divertirsi e per una buona causa.

Vittorio De Sica

Vittorio De Sica, leggendario regista nel cinema italiano, è stato un pioniere nel movimento neorealista e ha lasciato un’impronta indelebile come attore e regista. La sua passione non si limitava solo al grande schermo, poiché aveva anche un debole per il mondo dei casinò. Rinomato per la sua resistenza e dedizione al gioco, De Sica cercava costantemente l’emozione della vittoria. Nei suoi film, come “L’Oro di Napoli” e “Il Conte Max“, ha sapientemente rappresentato il fascino del gioco d’azzardo. C

Max Allegri e Sergio Floccari

Il mondo del calcio e quello del poker sembrano avere un legame stretto. Francesco Totti, leggenda dell’AS Roma, insieme a Max Allegri, acclamato allenatore della Juventus e vincitore di numerosi scudetti, hanno entrambi mostrato un forte interesse per il poker nei migliori casino online, soprattutto per la variante Texas Hold’em. Anche Sergio Floccari, che ora lavora come commentatore per la rete sportiva DAZN, condivide questa passione.

Emilio Fede

Emilio Fede, noto per la sua lunga carriera giornalistica nelle reti Mediaset, si è trasformato in un influencer molto seguito, nonostante l’età avanzata di oltre 90 anni. Ma c’è di più: è noto anche per la sua passione per i giochi da casinò. Un episodio indimenticabile risale al 1998, al casinò di Sanremo, poco dopo essere diventato direttore del TG4. In quella serata, giocando a baccarat e roulette, vinse un’importante somma, superiore a un miliardo delle vecchie lire italiane, un risultato notevole che lo mise in grande evidenza.

Mara Maionchi

E infine, come abbiamo accennato inizialmente, anche la famosissima giudice di X-Factor e produttrice musicale Mara Maionchi è appassionata di casinò. Sono tanti anche gli artisti nel mondo della musica a concedersi qualche momento di svago tra amici giocando alla roulette o ad altri giochi al tavolo verde.

Tra i tanti Vip, anche Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, che specialmente negli ultimi decenni si sono trovati abitualmente a giocare al famoso casinò di Montecarlo. Alcuni Vip, però, si sono scontrati con il fastidioso fenomeno della dipendenza da gioco, che li ha visti perdere molti soldi mentre invano tentavano la fortuna. Per questo motivo, diversi personaggi famosi appassionati di casinò si attivano per fare informazione e informare i giocatori sull’importanza di giocare d’azzardo in modo responsabile per un esperienza di puro divertimento senza rischi.