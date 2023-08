Tutti lo sanno la storia vera: a cosa si ispira il film?

Tutti lo sanno è ispirato a una storia vera. Il film con Penelope Cruz infatti è tratto da un fatto reale. Tutto è nato durante un viaggio nel sud della Spagna quando il regista si trovò di fronte a diverse foto di un bimbo affisse ai muri. Quando chiese chi fosse gli venne spiegato che era un bambino scomparso e che la sua famiglia lo stava cercando. Proprio da questo spunto l’artista decide di iniziare a lavorare sul film che contiene ovviamente anche alcuni elementi che sono romanzati.

Nel film la trama è molto semplice. Laura (Penelope Cruz) torna con i suoi due figli dall’Argentina in quello che è il suo paese natale in Spagna per celebrare il matrimonio della sorella più piccola. Un evento drammatico riporta a galla vecchi rancori e segreti legati al passato che mettono in mezzo tutta la sua famiglia. Da un’idea di base Asghard Farhadi, che ha scritto il soggetto e la sceneggiatura e creato la regia, il film prende uno sviluppo molto interessante sotto diversi punti di vista.

Tutti lo sanno, il cast del film

Il cast di Tutti lo sanno è così composto: Penelope Cruz, Javier Bardem, Barbara Lennie, Ricardo Darin, Carla Campra, Eduard Fernandez, Elvira Minguez, Inma Cuesta, Sara Salamo, Roger Casamajor, Ramon Barea, Jose Angel Egido, Paco Pastor Gomez, Jaime Lorente, Sergio Castellanos, Vicente Vergara e Chema Adeva. Diventa interessante studiare anche quello che è il cast tecnico del film con fotografia di Josè Luis Alcaine, montaggio di Hayedeh Safiyari, musiche di Javier Limon e scenografia di Mara Clara Notari.

Il film fu presentato l’8 maggio del 2018 in anteprima mondiale aprendo il Festival di Cannes di quell’anno. Si tratta della seconda volta che un film spagnolo viene scelto per questo compito dopo che accadde nel 2004 con La mala education di Pedro Almodovar.