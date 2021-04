Ubaldo Lanzo: chi è il cromatologo de L’Isola dei Famosi? Età, carriera e biografia

Ubaldo Lanzo è uno stilista e cromatologo italiano. Attualmente è un concorrente de L’Isola dei Famosi, dove si sta distinguendo per la sua simpatia e unicità. Una passione per i colori, la sua, che ha sin da piccolo e, con lo studio e la determinazione, è riuscito a trasformarla in un lavoro. Nonostante la sua partecipazione a programmi tv, e ora al reality di canale 5, Ubaldo non ama i riflettori ed è molto riservato sulla sua vita privata.

Chi è Ubaldo Lanzo

Nome: Ubaldo

Cognome: Lanzo

Data di nascita: 30 Settembre 1972

Età: 48 Anni

Luogo di nascita: Lamezia Terme

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Stilista e Cromatologo

Profilo Instagram ufficiale: @il_cromatologo_ubaldo_lanzo

Biografia

Ubaldo Lanzo, classe 1972, nasce a Lamezia Terme. La sua passione per la moda lo accompagna sin da piccolo, tanto da trasformarla in un vero lavoro. Ubaldo, infatti, è uno stilista e cromatologo. Attratto dalle sfumature, studia i colori e li associa alle persone. Nel 1997, decide di perfezionarsi e si trasferisce a Milano per studiare cromatologia presso l’Università Mondragoni. Grazie agli insegnamenti del professor Beltrame, conoscerà tutto ciò che lega particolare scienza alla psicologia. Nonostante il suo carattere, apparentemente eccentrico, in realtà è una persona molto riservata. Tanto che non si sa nulla della sua vita privata e sentimentale. Ha partecipato a molti programmi tv e ora è entrato nel cast de L’Isola dei Famosi.

Lavoro e Carriera

Ubaldo Lanzo, oltre alla sua carriera di cromatologo, è anche conosciuto come stilista e personaggio televisivo. grazie, infatti, a questa particolare attitudine legata ai colori, ha avuto modo di collaborare con personaggi famosi, come Alfonso Signorini, Paolo Bonolis e Paola Barale. Inoltre, è anche apparso in tv nel programma Rock TV, è stato un inviato de Le Iene e al Chiambretti Night.

Ubaldo Lanzo riconoscimenti

Grazie al suo talento e al suo percorso di studi, Ubaldo viene premiato per aver creato una particolare opera d’arte: un paio di scarpe fatte con le forchette. Questa particolare invenzione è esposta anche in Olanda.