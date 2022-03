Un altro sindaco ucraino cresciuto dai soldati russi

Un altro sindaco ucraino è stato prelevato domenica dai soldati russi nel sud del Paese. Questo è il sindaco di Dniprorudne, nella regione di Zaporozhye.

La guerra in UcrainaFoto: esercito ucraino

“Oggi, 13 marzo, alle 08:30, l’esercito della Federazione Russa ha catturato il sindaco della città di Dniprorudne”, ha scritto su Telegram il governatore della regione, citato dall’Afp.

Venerdì, il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov è stato prelevato dalle forze russe.

In città è stato insediato un nuovo sindaco. Si tratta di Galina Danilchenko, ex membro del consiglio locale, secondo una dichiarazione sul sito web dell’amministrazione regionale di Zaporozhye. Danilchenko, che non è stato eletto dal popolo, è stato presentato come sindaco in carica in una stazione televisiva locale, secondo la dichiarazione. Nel suo discorso televisivo, pubblicato su Telegram, Danilchenko ha affermato che “il suo compito principale è fare tutte le misure necessarie per riportare la città alla normalità”.