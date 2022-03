Un autista di Costanza “è riuscito” a prendere una multa di 13.450 lei / Qual è la multa più alta inflitta nel traffico

Un conducente di 31 anni della contea di Constanţa è stato multato di 13.450 lei e la sua patente è stata sospesa per 90 giorni, a causa di diverse violazioni della legislazione stradale, informa l’ispettorato di polizia della contea di Galaţi.

La polizia stradaleFoto: Facebook / Polizia rumena

Secondo la fonte citata, i poliziotti del servizio stradale di Galaţi si sono fermati nel traffico, sulla DN 25, nel comune di Tudor Vladimirescu, un complesso automobilistico composto da un furgone e un semirimorchio, guidato da un uomo di 31 anni di Constanţa contea, e che era stato registrato dal dispositivo radar che viaggiava a una velocità di 106 km/h, su un tratto di strada con limite di velocità consentito dalla legge di 50 km/h.

La polizia ha anche scoperto che l’uomo non indossava la cintura di sicurezza e che il veicolo era danneggiato e che non c’era il permesso di riparazione.

Inoltre, durante il controllo sul tachigrafo digitale, la carta del conducente è risultata ferma, ed è stato montato un magnete della dimensione di 2×5 cm sulla girante del cambio in modo da alterare i dati registrati.

Per tutte le violazioni delle disposizioni legislative accertate dalle forze dell’ordine, il conducente è stato sanzionato con la multa per complessivi 13.450 lei e la sospensione dell’esercizio del diritto alla guida dei veicoli, per un periodo di 90 giorni.

La più grande multa mai inflitta a un pilota in Romania

Lo è un uomo di 20 anni di Suceava Il “beneficiario” della più grande multa mai emessa in Romania – 20.880 lei. Eletto anche con licenza sospesa fino al 2024, per ben 16 irregolarità nel regime stradale.

Le sanzioni record in Romania sono state inflitte a un giovane della città di Siret, nell’ottobre 2020, per 16 irregolarità nel regime stradale, mentre era seguito dalla polizia di Suceava perché non si è fermato ai loro segnali, secondo il Ministero dell’Interno.