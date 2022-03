Un corrispondente di Fox News è ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito in Ucraina

Il corrispondente di Fox News Benjamin Hall, che è stato inviato a riferire sulla guerra in Ucraina, è ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito mentre si trovava a terra vicino a Kiev, secondo quanto riportato dalla televisione. CNN.

Le conseguenze di alcuni attentati a KievFoto: Genya Savilov / AFP / Immagini Profimedia

“Al momento abbiamo un livello minimo di dettaglio, ma Ben è ricoverato in ospedale e i nostri team in loco stanno lavorando per raccogliere ulteriori informazioni man mano che la situazione si evolve”, ha affermato l’amministratore delegato di Fox News Suzanne Scott. una nota ai dipendenti.

“La sicurezza dell’intero team di giornalisti in Ucraina e nelle regioni limitrofe è la nostra massima priorità e la nostra massima priorità”, ha aggiunto Scott. “Questo è un duro promemoria per tutti i giornalisti che rischiano la vita ogni giorno per trasmettere notizie da una zona di guerra”.

L’informazione arriva dopo un post apparso sulla pagina Facebook del procuratore generale dell’Ucraina, Irina Venediktova, in cui è stato annunciato che una giornalista britannica è rimasta gravemente ferita in Ucraina ed è attualmente in “rianimazione sotto controllo medico”.

“Quest’uomo non era in un’unità militare, che, secondo i funzionari russi, prende costantemente di mira. Ha subito gravi ferite, non essendo in un’unità militare”, mostra il post.