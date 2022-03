Un giornalista americano del New York Times è stato ucciso dai russi vicino a Kiev

Un giornalista del New York Times è stato ucciso vicino a Kiev, secondo il capo della polizia della regione. Custode e Avanti una TV.

Brent RenaudFoto: Twitter

Il giornalista video Brent Renaud, 51 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dalle forze russe quando ha aperto il fuoco su un’auto vicino a Irpin.

Un altro giornalista che era con lui in quel momento è stato portato in ospedale per le cure dopo l’attacco.

Brent Renaud, pluripremiato, ha trascorso gli ultimi due decenni producendo film e programmi televisivi con suo fratello Craig, secondo imdb.com.

I fratelli Renaud sono noti soprattutto per aver raccontato storie di persone in parti drammatiche del mondo e i loro progetti hanno riguardato le guerre in Iraq e Afghanistan, il terremoto ad Haiti, i disordini politici in Egitto e in Libia, la lotta per Mosul, l’estremismo in Africa, la violenza dei cartelli in Messico e la crisi dei giovani profughi in Centroamerica.