Un piano per l’economia contro il coronavirus

Turismo, economia: è emergenza

Il coronavirus pesa sull’economia, non solo nelle regioni settentrionali, ma anche al sud Italia.

“La sola certezza che abbiamo è che avremo un impatto economico” sostiene il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni. “L’epidemia avrà certamente un impatto notevole sull’economia mondiale e sull’economia europea”. Italiana, in primis, anche per il crollo del turismo che spaventa il Belpaese. Si stimano “cancellazioni che arrivano al 90% per il mese di marzo, altissime percentuali sulle prenotazioni fino a giugno nonché un crollo delle prenotazioni fino al 60%” lamentano Assoturismo Confesercenti Roma e Lazio e Fiavet Lazio.

“Lavoriamo al varo di misure per tutti i settori colpiti dagli effetti economici del coronavirus anche al di fuori dei territori interessati. Penso ad esempio al turismo” commenta a riguardo il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

Sospendere la TARI

Una delle prime misure proposte, in primis da Roma, consiste nella sospensione della Tari per le zone colpite dal calo della clientela. I negozi soffrono, e di conseguenza la mobilitazione è attesa non solo a livello regionale ma anche nazionale. Se a Roma L’Assemblea capitolina è favorevole agli sgravi per le attività produttive” commenta il presidente della commissione Commercio, Andrea Coia, ora il punto è l’estensione della misura a livello nazionale.

