Una fase 2 troppo ‘allegra’ potrebbe causare fino a 18.000 morti in 8 settimane, per una ricerca dell’Imperial College

Un nuovo rapporto ha messo in guardia sul fatto che l’allentamento delle restrizioni sui viaggi dovute al lockdown in Italia potrebbe portare a un’enorme seconda ondata di ben 18.000 nuovi decessi per coronavirus.

Il rapporto dell’Imperial College di Londra, pubblicato lunedì 4 maggio, è arrivato lo stesso giorno in cui l’ Italia è entrata nella “Fase 2” del suo lockdown, che allenta le restrizioni in vigore dal 10 marzo.

Il paese è uno dei più colpiti al mondo dal virus e ha riportato oltre 29.000 morti. Nel rapporto, i ricercatori hanno affermato che anche un aumento parziale della mobilità in Italia potrebbe causare una seconda ondata di morti entro otto settimane. Vale la pena notare, tuttavia, che ciò non tiene conto di misure come il distanziamento sociale o l’isolamento delle persone infette.

I ricercatori hanno messo assieme scenari in cui la mobilità è aumentata del 20%, 40% , o per niente. Hanno quantificato queste percentuali aumentando il tasso di visite in luoghi come stazioni di trasporto pubblico, negozi, luoghi di lavoro e strutture ricreative.

Usando la mobilità come “un proxy per i cambiamenti nel comportamento”, i ricercatori hanno confrontato il numero stimato dei nuovi decessi che sono stati prevenuti grazie al blocco dell’Italia, con il potenziale impatto che avrà il suo allentamento.

Nell’ambito dello scenario del 20%, i ricercatori hanno stimato che il numero totale di morti in più sarebbe compreso tra 3.000 e 5.000, e nello scenario del 40% il numero totale di morti in più sarebbe compreso tra 10.000 e 23.000.

Hanno aggiunto che la “stima puntuale” – il numero più probabile in un dato intervallo – del numero di morti è di 18.000 per lo scenario del 40%. Per lo scenario del 20%, il numero è arrivato a 3.700.

Tuttavia, lo studio ha osservato che si tratta di una stima “pessimistica” in quanto non tiene conto di misure come il distanziamento sociale, i test, la tracciabilità dei contatti o l’isolamento delle persone infette, che probabilmente continueranno.

Il rapporto fa riflettere su un Paese a cui è stato appena concesso una mobilità limitata per la prima volta in otto settimane.

Lunedì è stato permesso di viaggiare all’interno della stessa regione – per vedere solo i parenti –e 4,5 milioni di persone sono tornate nei loro luoghi di lavoro, principalmente nelle fabbriche.

Il paese ha visto un costante declino dei nuovi casi e domenica ha riportato il suo bilancio di vittime più basso – 174 – da quando il blocco è iniziato a metà marzo.

I ricercatori hanno aggiunto che ci sarebbe un ritardo tra il rilassamento delle restrizioni di viaggio e una seconda ondata, poiché passerebbe del tempo prima che il tasso di infezione aumenti di nuovo.

“Una seconda ondata non sarà immediatamente evidente dal solo monitoraggio del numero giornaliero di decessi”, hanno scritto.

Domenica, il giorno prima che il blocco venisse allentato – il primo ministro Giuseppe Conte ha avvertito in un post di Facebook che non è il momento di rilassarsi. “Inizia una fase di convivenza con il virus, è necessaria responsabilità”, ha scritto.

Uno degli autori del rapporto dell’Imperial College di Londra è Neil Ferguson, l’epidemiologo britannico le cui ricerche hanno spinto il Regno Unito ad abbandonare la sua originale strategia di “ immunità di gregge” rispetto al coronavirus e ha contribuito a convincere il presidente Donald Trump a prendere più seriamente l’epidemia.

