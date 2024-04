Uomini e Donne, chi ha scelto Ida? Nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Uomini e Donne continua ad andare in onda sempre con grande successo e seguito: al centro dell’attenzione ci finisce Ida. Chi ha scelto la tronista?

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Si torna a parlare di Uomini e Donne, lo show del pomeriggio condotto da Maria De Filippi che continua a essere un grande successo, nonostante il passare del tempo. Ebbene, il motivo per cui finisce al centro della nostra attenzione, cosi come quella dei telespettatori è strettamente collegato a Ida.

Da diversi mesi, la giovane, che il pubblico conosce molto bene, è la tronista ufficiale del programma e il suo percorso, seppure con alti e bassi, ha sempre destato grande curiosità nei fan e nel pubblico a casa. Per questo motivo, quello che è accaduto nelle ultime puntate è qualcosa che mai nessuno si sarebbe potuto immaginare.

La bionda ha compiuto la sua scelta? Entriamo nel merito della questione.

Uomini e Donne, Ida Platano non si presenta in studio

Un vero e proprio colpo di scena, Ida Platano sarebbe dovuta essere presente in studio come sempre per la registrazione della puntata e invece le cose sono andate in modo completamente diverso: il suo atteggiamento ha spiazzato tutti quanti.

La tronista ha capito di non potersi fidare di nessuno e per questo motivo, cosi come anticipa Lorenzo Pugnaloni, ha deciso di non presentarsi nemmeno in studio, il motivo è strettamente collegato al fatto di non fidarsi nel modo più assoluto dei suoi corteggiatori, ovvero Mario Cusitore e Pierpaolo. Non crede a nessuno dei due ed è abbastanza certa del fatto che i due corteggiatori non abbiamo un reale interesse nei suoi confronti.

E quindi, stando cosi le cose, la vera domanda è che cosa succederà? Già nelle puntate scorse aveva palesato la sua intenzione di lasciare il trono e con questo gesto, in un modo o nell’altro ha voluto lanciare un avvertimento a chi la corteggia. Ora resta da capire se i due lo hanno percepito nel modo giusto, oppure no.

Ida Platano: cosa è successo nelle puntate precedenti?

Ad ogni modo, in attesa di capire che cosa succederà da qui in avanti, ripercorriamo a ritroso le puntate precedenti: Ida ha sempre avuto degli atteggiamenti diversi rispetto ai suoi corteggiatori. Tanto per cominciare, da settimane ha deciso di non conoscere altre persone, cosi da concentrarsi solo su i due presenti in studio.

Da un lato, abbiamo Pierpaolo con lui le cose non vanno male, gli ultimi accadimenti hanno permesso al giovane di avere dei punti in più nei suoi confronti. Tanto è vero che di recente si è anche lasciata andare a degli atteggiamenti importanti e ad un gesto in particolare.

Diverso invece Mario, lui ha organizzato per Ida una sorpresa speciale con la voglia di riuscire anche di darle un bacio, quello che dopo mesi non è ancora arrivato. Peccato che da parte di Ida non ci sia nessuna voglia di farlo accadere, la donna non si fida minimamente del corteggiatore, ha paura che in qualche modo la possa deludere.