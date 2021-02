Uomini e Donne: Davide Donadei presenta Chiara alla sua famiglia, ecco cosa è successo

Il tronista Davide Donadei ha presentato Chiara alla sua famiglia

L’ormai ex tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei, ha presentato per la prima volta ieri la sua nuova compagna, Chiara Rabbi, alla famiglia. I due si sono recati in Puglia dove vivono la madre e la sorella di lui, nonché amici e parenti. Inutile dire che l’accoglienza è stata a dir poco calorosa!

Come testimoniano le tante foto e i video pubblicati sui profili Instagram dei diretti interessati, tutta la famiglia di Davide ha organizzato una festa a sorpresa per i piccioncini, con tanto di cibo, musica e palloncini sparsi ovunque. Ovviamente, non è mancata nemmeno una torta a forma di cuore per celebrare l’amore della nuova coppia. Un momento davvero emozionante per Chiara, che di certo non si sarebbe mai aspettata di essere accolta in maniera tanto affettuosa.

Naturalmente, i festeggiamenti si sono svolti rispettando al massimo le norme anti-Covid, infatti, tutti i presenti alla festa indossavano le mascherine e lo spazio era sufficientemente grande per consentire loro di rispettare il distanziamento sociale previsto.

Davide Donadei pentito della scelta?

Sempre lo stesso giorno delle presentazioni ufficiali, la stessa Chiara ha messo a tacere una volta per tutte alcuni commenti di una parte degli utenti del web, che qualche giorno fa avevano insinuato che Davide non fosse stato soddisfatto della scelta. Ma che anzi stesse rimpiangendo di aver lasciato l’altra pretendente, Beatrice Buonocore. Chiara ha voluto, quindi, dire la sua e ha spiegato che lei e Davide stanno benissimo insieme, e se i follower lo vedono “spento” nelle storie è perché di base è un ragazzo timido, che non ama far parlare di sé tramite i social, ma che nel privato è la persona più dolce del mondo.

Insomma, per i due innamorati sembra essere un periodo particolarmente felice. Non ci resta che augurargli di continuare a esserlo anche negli anni a venire.