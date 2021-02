Uomini e Donne: ecco la scelta di Sophie Codegoni

La scelta di Sophie Codegoni, ecco chi è

Ieri, 9 febbraio 2021, negli studi di Uomini e Donne, si è registrata la scelta della tronista Sophie Codegoni. Come riportato da Il Vicolo delle News, ad assistere c’erano anche Davide Donadei (tronista) e Chiara Rabbi, la sua nuova compagna.

I due corteggiatori di Sophie, Matteo e Giorgio, erano vestiti elegantissimi e la redazione ha voluto ripercorrere con un video introduttivo, il percorso dei due ragazzi all’interno del programma. Alla fine di tante cerimoniosità, Sophie ha dunque espresso la sua preferenza e il fortunato è stato: MATTEO RANIERI.

Timido e impacciato all’inizio, Matteo nel corso dei mesi si è fatto voler bene in maniera genuina e si è sempre dimostrato molto leale nei confronti della tronista. Certo, non sono mancate le incomprensioni. Qualche tempo fa, infatti, Matteo aveva espresso delle perplessità sulla ragazza, affermando che – qualora lo avesse scelto – avrebbe risposto di no. La cosa è stata successivamente chiarita, e il corteggiatore ha spiegato di essersi rivolto a lei in maniera impulsiva, quando quello che intendeva dire era che, al tempo dei fatti, ancora non la conosceva abbastanza bene per poterle dire di sì.

Per quanto riguarda Giorgio, invece, nelle ultime settimane tra lui e Sophie non aveva tirato una buona aria. Lui, infatti, era uscito incattivito dallo studio, perché si era molto arrabbiato con la tronista per un’affermazione poco carina nei suoi confronti. Sophie aveva giudicato il bacio con lui “mediocre”, per questo Giorgio si è sentito preso in giro. Nonostante questo, però, i due si erano chiariti e lui aveva deciso di tornare in trasmissione nei giorni seguenti, pur rimanendo dubbioso.

Chissà come l’avrà presa, adesso che Sophie ha scelto definitivamente Matteo?

Non ci resta che aspettare ancora qualche settimana per scoprirlo, intanto oggi possiamo goderci la scelta di Davide Donadei. In onda alle ore 15:00 su Canale 5. Come già anticipato negli scorsi giorni, sempre da Il Vicolo delle News, il bel Davide ha deciso di proseguire la frequentazione fuori dal programma con Chiara Rabbi.