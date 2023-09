Uomini e donne. Le frequentazioni di Alessio. 25 Settembre 2023

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Uomini e Donne le anticipazioni e la diretta della puntata di oggi, lunedì 25 settembre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nella scorsa puntata nuovo scontro in studio tra Gianni Sperti e la signora Aurora (scopri cosa è successo qui).

Che cosa accadrà oggi? Dalle anticipazioni al centro dello studio Gemma e la sua nuova conoscenza con il cavaliere Maurizio. Che novità ci sono in arrivo? La invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie di Witty Tv e Mediaset.

Anticipazioni Uomini e Donne Oggi, la puntata di lunedì 25 settembre 2023 in diretta testuale con i video di WittyTv

14:45 – Questa puntata inizia con la continuazione del confronto tra Silvio e Gemma.

15:00 – Silvestro esce in esterna con Donatella. I due hanno passato una bella esterna e sul finale il cavaliere ha chiesto un bacio alla dama, che ha accettato. In studio Gemma è visibilmente gelosa di questo.

15:15 – Si passa al trono di Manuela. Con Michele, la tronista è uscita in esterna e le ha fatto trovare una mappa di Capri. Comunque, la tronista non si fida del corteggiatore: “Ho delle strane sensazioni su di te”. Soprattutto Manuela teme di partecipare al programma con obiettivi rivolti al mondo della televisione.

15:30 – anche Manuela è uscita con un nuovo corteggiatore. Per la seconda esterna, la tronista ha deciso di portare fuori Carlo. Una piacevole esterna tra i due ed è evidente che tra i due è scattata subito una certa sinergia. Al termine dell’esterna, i due commentano in studio come è andata.

16.00 – Si passa dal Trono Classico al Trono Over. Arriva il momento di Claudio. Un cavaliere critica il comportamento di Aurora. Da quest’anno la dama torna in studio e sembra interessata a uomini molto più piccoli di lei. Una nuova discussione si accende in studio e coinvolge anche Gianni.

Uomini e Donne, protagonisti Manuela e Alessio: che cosa è successo

Manuela Cariello e Alessio Pirri Stella sono apparsi a Uomini e Donne il 25 settembre 2023 su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Scopra insieme a noi cosa è successo oggi nello studio del programma pomeridiano più seguito dagli italiani.

Manuela tra Michele e Carlo: quale sceglierà?

Manuela è decisa, attenta e schietta. Michele lavora per il Comune ed è un burlone, il che è troppo per Transay, che dice di non potersi fidare di questo giovane a causa della sua personalità ‘estroversa’ e del desiderio di essere al centro dell’attenzione. Dice che sembra a suo agio davanti alla telecamera, ma in realtà non lo è, ed è per questo che scherza sempre. Questo perché ha un atteggiamento costantemente scherzoso. La loro prima uscita è al mare e va bene, anche se lei prova degli strani sentimenti per il suo corteggiatore e vuole mantenere le distanze. Ma Michele sa come ascoltarla, sempre ‘È viva! e le piace perché lei ribatte. Quando Manuela ammette di contare gli sbadigli in un video di presentazione maschile, lei dice: “Bene!”. ‘ dichiara ad alta voce. Osserva tutto ed è molto fredda nei confronti delle relazioni fisiche con persone che conosce appena.

Sebbene lo abbia salutato con una stretta di mano decisa al loro primo incontro, è rimasta infastidita dal gesto per tutto il tempo: il 38enne rivela che ha chiesto alla sua redazione di ascoltare ‘E tu come stai’ di Claudio Baglioni. Se Michele è il giocherellone, Carlo è l’opposto, ma Manuela vuole conoscere i due per scoprire i loro lati nascosti. Ma è davvero così? Nel frattempo, Trances decide di ballare con Carlo in studio.

Alessio tra Barbara e Claudia.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Alessio si è avvicinato a Barbara. Dopo diversi appuntamenti mancati, i due si sono incontrati prima all’Aperitivo e poi a Peschiera del Garda. Claudia e Alessio avevano cenato insieme la sera prima di questo episodio e avevano trascorso una ‘piacevole serata’. È una bella donna, ma è lontana dal suo senso estetico. È una bella donna, ma sembra essere molto lontana dalla sua concezione estetica. Li ho visti ballare insieme, ma non sembravano una coppia. Vivo la situazione ogni giorno e poi la valuto. Alessio è stato attaccato da Aurora nella precedente stagione di Uomini e Donne per non aver accettato il suo numero di telefono perché c’era troppa differenza di età (Barbara ha nove anni in più). Questo è quello che pensavo l’anno scorso, ma come è andata a finire? Ho vissuto una serie di situazioni che non hanno funzionato, ho cambiato idea e sono andato avanti con la mia vita quel giorno”, spiega l’uomo.

Tornando a Manuela Carrillero, lei ricorda perché la sua relazione con Alessio è finita prima di iniziare. Lui risponde: “Se non ci fosse lo stesso interesse da entrambe le parti, e non lo vedessi da parte tua, chiuderei la relazione. Per me, deve esserci reciprocità fin dall’inizio. Le persone arrivano in momenti diversi”.

Quando Barbara scopre che Claudia frequenta sia Marco che Alessio, le chiede come può avere una relazione con entrambi. Claudia risponde: “Non ho parlato di fatti estetici, volevo solo dire che siete entrambi molto attraenti. Quando vi ho visto insieme ho avuto l’impressione che foste solo amici”. Barbara dice: “Attenzione, ti sto guardando! La sto guardando ora perché ha sputato critiche. Lei è aggressiva e a lei non piacciono le donne aggressive! [Barbarra. Sì, ma ora stiamo cercando di conoscerci”, dice Alessio. Infine, entrambe le donne criticano Alessio perché non le chiama e invia solo messaggi e foto sporadiche. Claudia dice: ‘Anche lui è intelligente’. Alessio decide di ballare con Claudia, ma Claudia non è contenta.