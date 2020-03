Uomini e donne, l’ex tronista Leonardo Greco ha il Coronavirus: «Sono positivo al Covid19»

Aveva già avuto modo di avvisare tutti che era finito in ospedale in terapia intensiva ma ancora per Leonardo Greco, ex tronista della trasmissione di Uomini e Donne, non c’era il pericolo Covid19. Ora invece lo stesso ragazzo ha fatto sapere di essere risultato positivo al coronavirus.

Il messaggio è arrivato da qualche ora direttamente dal suo profilo Instagram:

“Ciao, volevo ringraziarvi per tutti questi messaggi d’affetto che ho ricevuto – sono le parole riportate sul social – La solidarietà fa bene al cuore e all’anima e aiuta a sconfiggere questa maledetta bestia nera, il Covid-19. Sì, perché oggi è arrivata la conferma della mia positività.

Lo dico senza vergognarmene, senza avere paura. Lo dico solo per far riflettere le persone che questo virus colpisce chiunque indistintamente dal colore della pelle, dal peso del portafoglio, dall’età. Per questo bisogna essere uniti, volersi bene senza discriminazioni. E’ una lotta che riguarda tutti noi ma che va affrontata con buonsenso, intelligenza e amore. Restate a casa”.

