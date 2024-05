Uomini e Donne, quando andrà in onda la puntata di fine stagione?

Prosegue la messa in onda di Uomini e Donne, lo show del pomeriggio di Canale Cinque, è sempre un successo. Ma quando è prevista la messa in onda della puntata finale di stagione?

Non ci sono dubbi sul fatto che Uomini e Donne, a prescindere dal passare degli anni, sia di fatto uno degli show più seguiti in assoluto nel corso del pomeriggio. La conduzione di Maria De Filippi su Canale Cinque non perde nemmeno un punto rispetto al passato, tanto da essere in grado di sbaragliare la concorrenza.

Eppure, come ogni anno, anche in questa stagione sta per arrivare il momento di dire addio allo show, almeno per qualche tempo. Nelle scorse ore, la produzione ha festeggiato la fine delle riprese, le stesse che poi ricominceranno dopo l’estate, come di consueto. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: quando andrà in onda la puntata del finale di stagione?

Qualche anticipazioni è quella che arriva dal web e anche dai social network. Entriamo quindi nel dettaglio per capire qualche cosa in più.

Uomini e Donne verso la fine della messa in onda: il pubblico trema

Insomma, l’attuale stagione di Uomini e Donne, cosi come succederà per altri programmi di Canale Cinque, sta per giungere al termine in vista delle vacanze estive che proseguiranno fino al mese di Settembre, come di consueto.

Le ultime registrazioni sono state quelle realizzate nella giornata di Lunedì 6 Maggio e adesso tutti i fan curiosi hanno voglia di capire fino a quale giorno andrà avanti la messa in onda del pomeriggio Mediaset. Non ci sta ancora una data ufficiale, ma quasi certamente il programma proseguirà la sua messa in onda fino al prossimo 24 Maggio, per poi lasciare spazio dal 27 Maggio a le puntate di Uomini e Donne Stories.

Questo discorso ovviamente vale sua per la messa in onda in chiaro di Canale Cinque che per quella della piattaforma online Mediaset Infinity.