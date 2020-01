Uomo si ammazza 36 anni a Firenze: si è buttato nel vuoto dal ponte Vespucci

Un fatto che ha davvero dell’incredibile quello successo a Firenze nelle ultime ore dove un ragazzo di appena 35 anni si è tolto la vita sotto il ponte Vespucci buttandosi da una spalletta del lungarno Soderini: la vittima, di origini tedesche, da molto viveva a Firenze e ad aprile avrebbe fatto 36 anni.

Dopo essersi buttato nel vuoto, l’uomo ha sbattuto sul selciato della piastra in cemento che corre in riva sinistra del fiume Arno ed è rimasto ferito in condizioni critiche: il 118 arrivato immediatamente sul luogo ha fatto manovre di rianimazione e stabilizzazione del ferito e poi successivamente lo ha trasportato in Ospedale, dove tuttavia è morto poco dopo.

Sulle cause del folle gesto sta indagano la Polizia.

