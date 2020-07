Vacanza a Luglio in Italia? Ecco le mete più belle

Quest’anno hai deciso di trascorrere le vacanze in Italia? Scopri di seguito le 6 mete imperdibili che non ti faranno rimpiangere i soliti viaggi all’estero

Stai progettando una vacanza in luglio in Italia e non sai dove andare? Abbiamo predisposto un elenco di alcune delle mete più interessanti del 2020 per non allontanarti dalla nostra terra e, al tempo stesso, scoprire qualcosa di nuovo sul nostro Paese.

Dove andare in vacanza a Luglio, in Italia

Ecco un elenco delle location più interessanti per andare in vacanza a luglio in Italia:

Le Cinque Terre, Liguria . Patrimonio mondiale dell’UNESCO, le Cinque Terre sono una meta irrinunciabile per chiunque voglia combinare divertimento, relax, storia e bellezze naturali. Dai panorami che lasciano col fiato sospeso delle cittadine a ridosso delle scogliere affacciate sul mare, ti consigliamo di visitare borghi meravigliosi come Vernazza, Corniglia e Manarola. E per gli amanti del surf ci sono spiagge da non perdere!

Mare a non finire per chi sogna una vacanza in Puglia, una delle regioni più favolose d'Italia. Che tu voglia esplorare il magico entroterra o abbia deciso di indossare un costume da bagno, prenotare in un agriturismo sul mare o noleggiare un ombrellone, il Salento ti aspetta con la sua magia irrinunciabile e le sue notti dove le luci non si spengono mai.

Porto Rotondo, Sardegna . Distretto di Olbia, Porto Rotondo è sede di alcune delle spiagge più belle della Sardegna e offre attrazioni e divertimento a misura di ogni tipo di turista. Dal più avventuroso che cerca percorsi di trekking a quello orientato alla vita notturna, senza dimenticare di provare la gustosa cucina sarda, qui ce n'è per tutti i gusti. Porto Rotondo è considerato uno dei posti più esclusivi della regione, e non sarà neanche così difficile imbattersi in una celebrità venuta qui per staccare la spina e godersi le bellezze naturali di quest'isola.

Isola d'Elba, Toscana. Un immenso giardino botanico e geologico nella catena di isole toscane. Oltre alla sua naturale bellezza, tutta da camminare e da esplorare attraverso i sentieri naturalistici, ti consigliamo di visitare Elba anche solo per venire al mare. Indossa un costume da bagno e tuffati nelle acque irresistibili che lambiscono le spiagge di questo posto. Tra un piacere e l'altro, potrai sempre ammirare ciò che rimane delle epoche etrusca, romana e medievale.

Mantova, Lombardia. Oltre ad essere stata la capitale della cultura del 2016, Mantova è sede di alcune delle meraviglie storiche più emozionanti d'Italia. Vieni qui per un weekend di cultura ed esplora il Palazzo Ducale, il Palazzo Te, la Casa del Mantegna o la Chiesa di Sant'Andrea.

Tropea, Calabria. Non puoi dire di avere visto la Calabria se non sei stato a Tropea. Il centro è diviso in due parti: quella superiore, dove risiedono gli abitanti in una roccia a picco sul mare. La parte inferiore, detta Tropea Marina, è invece il paradiso del bagnante. Vieni qui per goderti un mare come non lo troverai da nessun'altra parte e ad esplorare le bellezze naturali di luoghi come la Grotta Azzurra, che con i suoi giochi di luce sull'acqua saprà imprimere un ricordo indimenticabile nella tua memoria.

Quest’anno, vai in vacanza in massima sicurezza: leggi attentamente le normative regionali anti Coronavirus per assicurarti un soggiorno tranquillo e confortevole, magari usufruendo del Bonus Vacanze 2020.

