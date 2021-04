Vacanze estive, la magia della Sardegna

La Sardegna è una delle regioni più belle d’Italia e, soprattutto, uno dei territori più amati da italiani e turisti per trascorrere le vacanze estive. Cosa attira tutti noi verso quest’isola? Sicuramente il suo mare cristallino, la sabbia rosa e la sua cultura culinaria e linguistica. Tuttavia, ci sono vari aspetti della Sardegna che meritano attenzione e che la rendono una meta tanto attraente.

LUOGHI MOZZAFIATO

Un elemento fondamentale della Sardegna è la sua paesaggistica. Un esempio è l’arcipelago della Maddalena, divenuto patrimonio Unesco nel 1994. Le sue acque sono cristalline ed è costituito da sette isolette raggiungibili in barca. Su queste isole sono presenti alcune delle spiagge più belle della Sardegna: Cala Corsara con la sua sabbia bianca e si trova sull’isola di Spargi; la Spiaggia Rosa denominata così per la sua sabbia color rosa ottenuta dallo sbriciolamento di gusci di piccoli animali marini, si trova sull’isola di Budelli. Un altro luogo mozzafiato è la spiaggia di Chia, nota per la limpidezza delle sue acque. Partendo da Chia si può visitare l’area archeologica di Nora, le cui origini sono puniche ed è considerata la città più antica della Sardegna. Un altro luogo da segnare è la nota Alghero, resa celebre dalla canzone di Giuni Russo. Il fascino di Alghero risiede nel suo passato Catalano. La cittadina dispone di un magnifico centro storico in pieno stile gotico che include la Cattedrale di Santa Maria e la Chiesa di San Francesco edificata nel XIV secolo.

Ma la Sardegna racchiude anche il fascino delle grotte! Per questo parliamo delle Grotte di Nettuno che si trovano proprio ad Alghero. Dedicate al Dio Nettuno, hanno un’estensione di ben 6 km e sono il risultato di secoli di scavi creati dai flussi di acqua dolce. Sono raggiungibili in barca o con un traghetto.

SARDEGNA VACANZE 2021

E per questa estate 2021? Non ci sono problemi! Diversi siti, basta navigare tramite il portale di ricerca Google, propongono già le prenotazioni per quest’ annata un po’ dubbia. E in caso di impossibilità di spostamento tra Regioni, sarà possibile spostare il pacchetto vacanze o ottenere un rimborso. Tutto in garanzia e senza alcuna frode se ci si rivolge alle agenzie ufficiali. Godetevi la vostra vacanza in Sardegna per ammirare le bellezze paesaggistiche e i tanti monumenti storici di bellezza inestimabile. Oltre al mare cristallino famoso in tutto il mondo

SARDEGNA DEL SUD: VIAGGIARE IN BARCA A VELA

Essendo un’isola, la Sardegna offre una grande opportunità agli appassionati di barca a vela, specialmente nella zona della Sardegna del Sud. La Sardegna vista in barca a vela ha un fascino differente e tutto suo. Ci sono diversi itinerari da seguire, i cui obiettivi sono sempre quelli di mettere a contatto il turista con il paesaggio selvaggio e naturale dell’isola. In barca a vela sarà possibile raggiungere la magnifica Baia di Nora, uno dei siti più importanti del Mediterraneo, dove sono presenti templi, musei e ritrovamenti archeologici. Sempre sulla vostra barca a vela, potrete raggiungere Carloforte sull’Isola di San Pietro. Si tratta di un’antica colonia genovese e la leggenda narra che San Pietro vi attraccò per ripararsi da una tempesta. Vi troverete circondati da natura selvaggia e da acque cristalline. Infine, potrete raggiungere uno dei punti più inesplorati della Sardegna: Buggerru che offre uno degli scenari più suggestivi della regione, con la meravigliosa spiaggia di Cala Domestica, il noto faraglione di calcare del Pan di Zucchero di ben 133 metri a picco sul mare fino a scontrarvi con l’imboccatura della famosa galleria mineraria di Porto Flavia.

Cosa aspettate? Prenotate il vostro viaggio in barca a vela per un’estate che davvero non dimenticherete mai anche e soprattutto in un’epoca così difficile come la nostra!