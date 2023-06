Tutto pronto per le vacanze in Grecia con i bambini? L’estate 2023 sta per bussare alla porta e se ci sono dei bambini è bene scegliere bene la destinazione. Le isole greche non sono solo divertimento ma anche relax, alcune delle quali specifiche per i bimbi (avventurosi o meno che siano).

Vacanze in Grecia con i bambini: le destinazioni migliori

Per le vacanze in Grecia con i bambini, il ventaglio di offerte è notevole e ampia. Pianificare un viaggio con i bambini a seguito significa organizzare tutto per il meglio, non solo per farli svagare ma anche per fare tutto in sicurezza.

Meglio la spiaggia con sabbia fine oppure ciottoli? Meglio un villaggio vacanze oppure una casa in affitto. Dipende dalla famiglia e dal tipo di attività che si vogliono fare, in generale un villaggio turistico porta a non dover far nulla tutto il giorno se non divertirsi e vedere i posti in tranquillità.

Isole greche, divertimento e sicurezza per i bambini

Trascorrere le vacanze estive in Grecia con i bambini è possibile, cercando di fare attenzione a scegliere posti con fondali bassi – tante cose da vedere e una ricchezza in termini di strutture per il relax completo durante il soggiorno.

Le isole Ionie con i bimbi sono decisamente consigliate per chi ama l’avventura. Zante, Cefalonia e Corfù sono bellissime e anche molto vicine all’Italia, raggiungibili con l’aereo oppure in nave. Il mare è cristallino e ci sono spiagge organizzate per le famiglie con bambini.

Le isole Cicladi con i bambini sono consigliate dagli esperti. Mykonos è pensata per i bimbi con spiagge attrezzate e strutture pronte a far rilassare la famiglia. La più consigliata anche per i fondali bassi e villaggi vacanza vicino al mare.

Il Dodecaneso con Rodi e Kos possono essere un ottimo punto di riferimento per le famiglie con bambini. Dai villaggi attrezzati, sino alle spiagge con fondale basso e sabbia. Non solo, qui il vento è minore delle altre isole anche se presente.