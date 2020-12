Vaccino Covid: politici lo faranno? Le Risposte

I politici italiani hanno preso posizione sul vaccino anti Covid in arrivo e sull’opportunità di sottoporsi a vaccinazione. Ecco cosa hanno dichiarato i politici italiani, interpellati sulla questione da ‘SkyTg24’.

Vaccino Covid, la posizione di Zingaretti

Il segretario del Pd, nonché presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha dichiarato: “Sì, farei il vaccino, anche se sono immune perché ho avuto il Covid. Da ex malato dico che il vaccino va fatto. Sappiamo che ritorneremo a vivere solo se una massa enorme di cittadini si vaccinerà. C’è una responsabilità individuale ma anche collettiva, altrimenti l’Italia muore, muore l’economia. Quindi dovremo fare una campagna di vaccinazione”.

Vaccino Covid, la posizione di Crimi

Il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, rispondendo alla domanda se si farà vaccinare o meno contro il Covid, ha detto: “Sì, assolutamente farei il vaccino e lo farò”.

Vaccino Covid, la posizione di Renzi

Questa la posizione del fondatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi sul vaccino anti Covid: “Sì, farò il vaccino. Credo che ci sia stata una bellissima immagine arrivata dall’America, dove tre ex presidenti hanno annunciato di essere pronti a fare il vaccino insieme davanti alle telecamere. Sarebbe bello che anche i politici italiani lo facessero dicendo che è finito il tempo dei no vax”.

Vaccino Covid, la posizione di Salvini

Il leader della Lega, nonché ex ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto: “Se è assolutamente sicuro, non avrò nessun problema a farlo ma parlo a nome di 60 milioni di italiani e chiedo la totale garanzia e sicurezza perché di chiacchiere ne abbiamo avute abbastanza. Poi non ho problemi a vaccinarmi, l’importante è rispettare la libertà di scelta e di cura. A un governo non si chiede che faccia la morale ma che distribuisca i vaccini”.

Vaccino Covid, la posizione della Meloni

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha dichiarato: “Io i vaccini li ho sempre fatti. Quando sarà disponibile il vaccino, farò quello che mi dirà il medico di base. Penso che sia fondamentale mettere in sicurezza chi è maggiormente a rischio e attenersi a quello che dice il Servizio Sanitario Nazionale”.

Vaccino Covid, la posizione di Tajani

Interpellato sul vaccino anti Covid, il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani ha annunciato: “Appena sarà possibile mi vaccinerò contro il Covid”.

