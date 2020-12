Vaccino Pfizer, le linee guida per l’uso

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha pubblicato le linee guida per l’uso del Comirnaty, il vaccino anti Covid sviluppato da Pfizer e BioNTech, il primo ad essere stato autorizzato per il commercio nell’Unione Europea. Nel sito dell’Aifa sono presenti le “istruzioni per l’uso” e le risposte alle domande più comuni sul vaccino.

Vaccino Pfizer, cosa contiene

Comirnaty contiene una molecola chiamata RNA messaggero (mRNA), contenuta in nanoparticelle lipidiche, oltre ad altri eccipienti. L’RNA messaggero induce il corpo umano a produrre una proteina del SARS-CoV-2, l’ormai famosa proteina Spike, utilizzata dal virus per “attaccare” le cellule del corpo. Queste proteine a loro volta stimolano il sistema immunitario a produrre anticorpi specifici. In questo se la persona vaccinata dovesse poi entrare in contatto con il virus, il corpo avrà già anticorpi per bloccarlo. L’mRNA si degrada e sparisce poco dopo la vaccinazione

Vaccino Pfizer, come viene somministrato

Il vaccino Pfizer viene somministrato in due iniezioni, di solito nel muscolo della parte superiore del braccio, a distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra.

Vaccino Pfizer, quanto dura l’immunità

Il vaccino non è efficace subito dopo l’inezione: l’efficacia della protezione è stata dimostrata dopo una settimana dalla seconda dose. E non sappiamo ancora quanto dura l’immunità.

Vaccino Pfizer, chi è vaccinato può trasmettere il virus?

Mancano ancora dei dati significativi a riguardo, ma è plausibile che chi è vaccinato, nel caso in cui venga contagiato dal virus, possa trasmetterlo agli altri. L’Aifa raccomanda che chi è in contatto con un soggetto che si è vaccinato continui comunque ad adottare le misure di protezione anti Covid.

Vaccino Pfizer, gli effetti collaterali

Gli effetti collaterali più comuni sono di lieve entità e si risolvono entro pochi giorni dalla vaccinazione. Tra questi dolore e gonfiore nel sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolore ai muscoli e alle articolazioni, brividi e febbre. In meno di una persona su 10 sono stati osservati arrossamento nel sito di iniezione e nausea. Prurito nel sito di iniezione, dolore agli arti, ingrossamento dei linfonodi, difficoltà ad addormentarsi e sensazione di malessere sono stati effetti non comuni, visti in meno di 1 persona su 100. In meno di una persona su mille è stata osservata debolezza nei muscoli di un lato del viso. Chiunque dovesse sviluppare reazioni lo può comunicare al proprop medico, alla Asl di appartenenza o sul sito dell’Aifa.

Vaccino Pfizer: cosa succede a bambini, donne in gravidanza, allergici

Comirnaty è destinato a soggetti di età pari o superiore a 16 anni. L’Ema ha concordato con l’azienda un piano per testare il vaccino nei bambini in una fase successiva. Per quanto riguarda gli allergici, l’Aifa scrive che “le persone con una storia di gravi reazioni anafilattiche o di grave allergia, o che sono già a conoscenza di essere allergiche a uno dei componenti del vaccino Comirnaty, dovranno consultarsi col proprio medico prima di sottoporsi alla vaccinazione”. Inoltre, le persone che manifestano una reazione allergica grave dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino non devono ricevere la seconda. Per quanto riguarda gli immunodepressi, sono disponibili dati limitati: sebbene possano non rispondere altrettanto bene al vaccino, non ci sono particolari problemi di sicurezza. Possono quindi essere vaccinati, dato che il Covid-19 li espone a un rischio elevato. I dati al momento sono molto pochi, scrive l’Aifa, ma gli studi di laboratorio sugli animali non hanno mostrato effetti dannosi in gravidanza. Non c’è quindi nessuna controndicazione sulla somministrazione del vaccino a donne in gravidanza. Inoltre non è previsto alcun rischio per l’allattamento al seno.

Vaccino Pfizer, a chi rivolgersi

La vaccinazione anti Covid sarà gratuita e verrà effettuata attraverso il Sistema sanitario nazionale: non ci si può vaccinare privatamente a pagamento. Nella fase iniziale il vaccino sarà somministrato solo al personale sanitario e al personale e agli ospiti delle residenze per anziani. Non servono documenti particolari, bastano un documento di identità valido e la tessera sanitaria. L’Aifa scrive che “può essere utile avere con sé anche l’eventuale documentazione sanitaria che possa aiutare il medico vaccinatore a valutare lo stato fisico”.

