Vaccino sperimentale anti-Covid, parla una Cavia. “Ecco come funziona e cosa mi sta succedendo”

Thomas (Tom) de Wilton è il Chief Operational Officer (COO) di Oxwash. Oxwash è una start-up fondata da Kyle Grant che recentemente è stata menzionata in vari quotidiani come TechCruch, The Telegraph e Fortune. Le ragioni sono due. La prima è che Biz Stone, il fondatore di Twitter, ha investito 1,7 milioni di $. La seconda è decisamente più importante per il tempo presente: Oxwash ultimamente si dedica alla sterilizzazione di camici sia per l’NHS (il National Health Service, il servizio sanitario nazionale inglese) sia per il programma di sperimentazione del vaccino anti-COVID presso l’Università di Oxford.

Tom ha preso parte alla sperimentazione del vaccino ad Oxford ed è per questo che Business Insider ha deciso di intervistarlo.

Tom, per quale ragione hai deciso di prendere parte al programma di sperimentazione del vaccino ad Oxford?

Ho pensato che dare il mio contributo a combattere la pandemia di coronavirus fosse la cosa giusta da fare. Oggi molte persone sono e si sentono impotenti. Ma a differenza loro io ero nelle condizioni di poter fare qualcosa di utile per combattere la pandemia pur non essendo un medico. Per iniziare, la start-up presso cui lavoro, Oxwash, ha iniziato a collaborare con l’NHS per sterilizzare l’equipaggiamento e l’abbigliamento medico protettivo per il coronavirus. Ma questo era solo un modo indiretto per aiutare ad affrontare il virus.

Per questo motivo ho deciso di lasciarmi coinvolgere ancora di più, e cioè di prendere parte alla sperimentazione per il vaccino dato che soddisfacevo i requisiti, per la verità abbastanza stringenti, come l’età e la residenza nell’Oxfordshire. Un altro fattore che ha agito da volano per convincermi che avrei dovuto prendere parte alla sperimentazione è che al momento vivo da solo dato che la mia ragazza, medico, vive a Southampton. Dunque prendendo parte alla sperimentazione non avrei messo in pericolo i miei cari e avrei anche fatto del bene a tutte le persone del mondo.

Quali sono state le tue prime emozioni dopo aver iniziato la sperimentazione?

Devo ammettere di essere stato un po’ nervoso e che questo nervosismo lo ha sentito anche mia mamma! Insito in ogni vaccino c’è un che di ignoto e sconosciuto. Inoltre, la sperimentazione a cui ho preso parte è “accelerata”, ovvero, a causa del senso d’urgenza per trovare una cura il più rapidamente possibile, alcune fasi di un processo più normale ed esteso sono state saltate.

D’altro canto, ho grandissima fiducia in tutti coloro che conducono questa ricerca, specialmente perché tante menti eccelse stanno lavorando senza sosta per trovare una cura. Sono anche un forte sostenitore dell’innovazione. Per me ogni tipo di approccio rivoluzionario alle cose è il benvenuto e questo vale soprattutto per un tema così delicato come la ricerca di una cura per una pandemia che ha causato così tanta ansia, sofferenza ed in maniera drammatica anche morti in giro per il mondo. A titolo personale posso dire che mio fratello e la mia ragazza sono entrambi medici e che si sono dimostrati particolarmente solidali con me riguardo alla mia decisione; questo è stato sicuramente di grande aiuto!

Quante persone stanno prendendo parte alla sperimentazione? E come si sta svolgendo questo processo?

Il primo stadio comprendeva 510 partecipanti e riguardava la città di Oxford. Ad oggi lo studio è stato allargato ad altre zone del paese, come Southampton e Londra, oltreché esteso a sempre più persone arrivando in questo modo ad aumentare il bacino dei partecipanti a circa 1.100.

Per quanto riguarda la tua seconda domanda, tre settimane fa sono dovuto andare al Churchill Hospital di Oxford per uno screening, ho preso il vaccino solo una settimana fa, ora devo aspettare circa un mese prima che i ricercatori mi facciano delle analisi del sangue e dopodiché avrò ancora due visite di controllo.

Personalmente posso aggiungere che il giorno dopo il vaccino mi sono sentito abbastanza male: alcuni dei sintomi che ho sperimentato sono stati affaticamento, dolori muscolari, dolore al petto e brividi. Eppure due giorni dopo mi sono sentito subito meglio.

Al 50% di coloro che hanno partecipato alla sperimentazione è stato somministrato il vaccino anti-COVID19, mentre al rimanente 50% è stato somministrato il vaccino contro la meningite. Entrambi i vaccini possono indurre reazioni similari. È dunque impossibile stabilire chi abbia assunto cosa e questo lo si scoprirà solo dopo la conclusione di questo studio. I membri del team medico hanno sottolineato che non avremmo dovuto presumere di avere una protezione aggiuntiva contro il coronavirus e che allo stesso tempo non avremmo dovuto cambiare le nostre abitudini quotidiane.

Diversamente da me, uno dei miei amici che ha preso parte alla sperimentazione è stato bene già a partire dal giorno dopo la somministrazione del vaccino. Si può dunque pensare che gli effetti del vaccino siano diversi da persona a persona e che non tutti si sentono allo stesso modo dopo aver ricevuto la vaccinazione!

Infine, sono ansioso di vedere i risultati della sperimentazione in modo da alleviare la sofferenza di tanti in giro per il mondo. E sono molto felice di aver fatto la mia parte. Desidero innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno lavorato sodo per trovare una soluzione!

