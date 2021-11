Vale Lp X Factor: chi è, nome vero, eliminazione, testo Chéri

Vale LP, il cui vero nome è Valentina Sanseverino, è una cantante di 22 anni, nota al pubblico per essere una delle concorrenti di X Factor 2021, nella squadra di Emma Marrone. Valentina ha stupito i giudici con il suo inedito e la sua capacità di interpretazione sul palco. Vale LP è stata eliminata alla terza puntata.

Vale Lp X Factor – sintesi dettagli

Nome: Valentina

Cognome: Sanseverino

Anno di nascita: 1999

Età: 22 anni

Luogo di nascita: Napoli

Professione: cantante

Profilo Instagram ufficiale: @_valelp_

Vale Lp X Factor chi è, data di nascita

Valentina Sanseverino, conosciuta nel panorama artistico come Vale LP, nasce a Napoli nel 1999. Dopo essersi diplomata, Vale LP si iscrive alla facoltà di Economia a Napoli.

Vale Lp X Factor 2021

Vale LP è una giovane cantante partenopea che ha mostrato da subito un grande talento. Valentina decide di provare la strada del mondo dello spettacolo e partecipa alle audition di X Factor 21. Si presenta con il singolo Cherì, singolo che la porterà a conquistare i giudici fino alla fase finale, per approdare ai Live, nella squadra di Emma Marrone. Poliedrica nelle esibizioni, Vale Lp è passata dal cantare e interpretare il brano di Gabriella Ferri, durante la seconda puntata, a Fabri Fibra con il brano Stavo Pensando a Te. Nonostante la buona performance Vale Lp viene eliminata.

Vale Lp X Factor 2021 testo Chéri

Autodistruzione come mantra sugli specchi

Mi dici: “Non sprecare tempo”, dopo spariresti

Tanto spariresti

Tanto spariresti

Parlo di me perché so nulla di me

Parla la musica e mi lascio andare nel suono

Siamo umani, chéri, odiamo il lunedì

La gente cerca di capirci e quando siamo soli

Mi dici: “Basta così” mentre fumo marijuana

Ho bisogno poi di un week-end due volte a settimana

La vita è una puttana

La vita è una puttana, eh

E se siam da soli, ci cerchiamo, chéri

Solamente per illuderci

Che sia il tempo

Che sia il tempo

Che sia il tempo, sparirò in un momento

Ma per questa notte va bene così

E se siamo da soli, ci cerchiamo, chéri

Solamente per illuderci

Che sia il tempo, sparirò in un momento

Ma per questa notte va bene così

E se siam da soli, ci cerchiamo, chéri

Solamente per illuderci

Ed ogni ora, ogni giorno penso ad altro

Perdo il conto quanto possa starmi accanto

Fami entrare nei tuoi jeans e nei tuoi casini

Quanto cazzo poi ci costa sentirci vivi

Autodistruttivi con i tuoi canini

Ci facciamo tatuaggi per restare incisi

Fumo un po’ di più per restare chilly

Vuoi tranquillità e poi ti perdi nei casini

E quindi muoviti muovimi, a tempo condomini

Urlano per il troppo chiasso

Io a cena coi demoni e tu mi guardi soltanto

Sto ferma da tempo e

Che sia il tempo, sparirò in un momento

Ma per questa notte va bene così

E se siamo da soli, ci cerchiamo, chéri

Solamente per illuderci

Che sia il tempo, sparirò in un momento

Ma per questa notte va bene così

E se siam da soli, ci cerchiamo, chéri

Solamente per illuderci

Che sia il tempo, sparirò in un momento

Ma per questa notte va bene così

E se siam da soli, ci cerchiamo, chéri

Solamente per illuderci