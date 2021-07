Valentina di Temptation Island: chi è, fidanzato Tommaso, età, è stata sposata

Valentina fa parte di una delle sei coppie che sono appodate ieri a Temptation Island, programma in onda su canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. Il suo cognome è Nulli Augusti ed ha quasi 40 anni. Sposata in passato e separata dopo appena due anni, ora è legata da un anno e sette mesi a Tommaso Eletti, di ben 19 anni più piccolo. Una differenza d’età importante che però non ha mai scalfito il loro legame. Valentina è una geometra e vive a Roma insieme a Tommaso e alla mamma di lui. E’ proprio Valentina a chiamare Temptation Island, stanca della gelosia del fidanzato.

Valentina di Temptation Island – Scheda

Nome: Valentina

Cognome: Nulli Augusti

Data di nascita: 30 agosto 1981

Età: 39 anni

Luogo di nascita: Roma

Professione: geometra

Profilo Instagram ufficiale: @princess_vna

Valentina Nulli Augusti è nata a Roma, il 30 agosto del 1981, quindi compirà 40 anni tra qualche settimana. Ha frequentato le scuole nella capitale, studiando al Liceo Classico Orazio e laureandosi presso la facoltà di Scienze Politiche all’Università Roma Tre. Valentina in passato è stata sposata, una storia che però è terminata dopo due anni, durata dal 2014 al 2016. Attualmente è fidanzata da un anno e sette mesi con il giovane Tommaso Eletti, ex studente e cameraman che ama lo sport, di ben 19 anni più piccolo. Un gap importante che però non ha mai influenzato la loro relazione, i due infatti si dichiarano molto appagati e complici, vivendo la loro relazione con serenità.

Valentina Nulli Augusti e Tommaso

Valentina e Tommaso sono una delle sei coppie che hanno scelto di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island. I due stanno insieme da un anno e 7 mesi, e convivono da un anno a casa della mamma di Tommaso, dove vive anche lei. Valentina ha 19 anni in più di Tommaso, che ne ha 21, ma, nonostante questo, i due si dichiarano molto innamorati, un incastro perfetto, sia passionale che mentale. A decidere di partecipare alla trasmissione è proprio lei, a causa della troppa gelosia di Tommaso nei suoi confronti. Valentina, dunque, vuole dimostrare a Tommaso che può fidarsi di lei.

Ieri, mercoledì 30 giugno, è iniziata la nuova edizione del programma tv Temptation Island, in onda su canale 5, dove a guidare il racconto c’è Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e conduttore anche delle precedenti edizioni. All’interno del programma, 6 coppie, non sposate e senza figli in comune, metteranno alla prova il loro amore, vivendo separati in due villaggi, per 21 giorni, tra tentazioni da parte di single tentatori. Tra le coppie partecipanti, sicuramente l’attezione di tutti è ricaduta su Valentina e Tommaso, fidanzati da 1 anno e 7 mesi. La coppia convive a Roma da un anno, nella casa che Tommaso divide con la mamma, e hanno 19 anni di differenza. Valentina ha 40 anni e Tommaso 21. A chiamare la trasmissione è proprio Valentina, che vuole smorzare la folle gelosia di Tommaso, mostrandogli che può fidarsi di lei.

Valentina Nulli Agosti instagram

Al momento, l’account instagram di Valentina risulta privato, così come quello del suo fidanzato. Non sappiamo se è sempre stato così, oppure è stato momentaneamente disattivato vista la sua partecipazione a Temptation Island 2021. E’ visibile la sua bio che cita “Le donne speciali sono complici e sorridono. Le altre competono e acidificano – Un leone non si gira mai quando i cani abbaiano“.