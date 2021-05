Valentina Persia: chi è, figli, carriera, lutto, Isola dei Famosi

Valentina Persia è un’attrice comica e imitatrice. Occhi verdi, capelli ricci color rosso fuoco e risata contagiosa sono i tratti che la rendono da sempre riconoscibile sul grande schermo. Celebre è stata la sua partecipazione al programma La sai l’ultima?. La carriera di Valentina prosegue anche con diverse collaborazioni per alcune serie televisive come Il bello delle donne, L’onore e il rispetto e Sangue caldo, e al cinema in Teste di cocco e Buona giornata. Attualmente, Valentina Persia si trova in Honduras nel cast de L’Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi.

Chi è Valentina Persia

Nome: Valentina

Cognome: Persia

Segno Zodiacale: Bilancia

Età: 49 anni

Data di nascita: 1 ottobre 1971

Luogo di nascita: Roma

Professione: attrice, comica, cabarettista e ballerina

Profilo Instagram Ufficiale: @persiav

Biografia

Valentina Persia nasce a Roma l’1 ottobre del 1971. Non sappiamo molto della sua vita privata, se non che, sin da piccola, è sempre stata appassionata di danza, tanto da diplomarsi all’Accademia nazionale di Roma. Si è dedicata alla danza per oltre 20 anni, non tralasciando però la sua passione e carriera anche per la recitazione. Valentina, nella sua vita, ha dovuto affrontare un lutto importantissimo: la morte del suo compagno Salvo, avvenuta, nel 2004, per problemi cardiaci. Un amore che, a distanza di 17 anni, è ancora vivo, tanto che Valentina, ancora oggi, ne parla con grande dolore. Attualmente, è nel cast de L’isola de Famosi, e, proprio in questa circostanza, ha ammesso di non essersi più innamorata di nessun altro uomo.

Carriera

La carriera di Valentina inizia nel 1994, quando diventa uno dei volti del programma La sai l’ultima?. Impegnata anche in teatro al fianco di Antonio Giuliani ed Eva Grimaldi, oltre che in televisione, Valentina approda anche al cinema con Teste di cocco (2000) e Buona Giornata (di Carlo Vanzina, 2012). Nel 2021, Valentina sbarca in Honduras come naufraga nel programma L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi.

Figli e malattia

Dopo la morte del suo compagno Salvo, Valentina, nel 2015, è diventata mamma di due gemelli, Lorenzo e Carlotta. Non si sa però nulla sul papà dei bambini. Innamorata dei suoi figli, Valentina non ha mai nascosto di aver sofferto di una forte depressione post-partum. Un momento difficile che ancora oggi la fa soffrire e di cui non è mai riuscita a perdonarsi completamente.

Valentina Persia Instagram

Con quasi 100 mila follower, il profilo instagram di Valentina Persia è molto attivo. Nonostante il suo carattere estroverso e simpatico, è molto gelosa della sua privacy, tanto da non condividere alcuno scatto con i suoi figli sui social. L’attrice e comica preferisce condividere con i suoi fan scatti professionali e divertenti.