Valentino Rossi infinito: annuncio imminente

Valentino Rossi infinito il centauro di Tavullia correrà fino a 43 anni, l’ufficialità a Jerez.

Valentino Rossi ha trovato l’accordo con il team Petronas, satellite Yamaha, e se tutto andrà per il verso giusto correrà fino a 43 anni. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’annuncio della firma del centauro di Tavullia è imminente e arriverà a Jerez, poco prima dell’inizio del Mondiale di MotoGp.

La rosea ha confermato le indiscrezioni che circolavano ormai da giorni: il Dottore si è convinto a non smettere, e firmerà un contratto di un anno, con opzione per continuare anche nel 2022. Al suo fianco ci sarà l’amico Franco Morbidelli, e si metterà in sella ad una Yamaha M1 ufficiale.

La motivazione principale della scelta di Valentino è tornare alla vittoria: l’ultima è datata ormai quasi tre anni fa, ad Assen nel 2017. Il sogno è tornare a competere per il Mondiale, e puntare al record di vittorie di Giacomo Agostini (123, Rossi è fermo a 115).

Sospiro di sollievo in MotoGp, dove anche il patron Carmelo Ezpeleta ha spinto fortemente per questa soluzione per non perdere un uomo immagine come Rossi in un momento di forte crisi causato dallo scoppio della pandemia.

In festa i tifosi del numero 46, che potranno gustarsi il loro beniamino per altri tre anni (compreso questo) se l’avventura con Petronas andrà per il verso giusto.

Poche settimane fa il braccio destro del Dottore, Alessio “Uccio” Salucci, era stato chiaro: “Vale ha l’atteggiamento di quello che vuole tutto fuorché smettere, questo ci fa molto piacere. È un trascinatore, è uno che tira avanti anche gli altri ragazzi, è uno che ha sempre una gran voglia, ci stupisce tutti. La nostra intenzione è molto probabilmente quella di andare avanti anche per il 2021”.

