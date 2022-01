Valeria compagna Giucas Casella: chi è, età, carriera, tradimento Giucas, proposta di matrimonio

Durante la scorsa diretta, il famoso illusionista italiano Giucas Casella, concorrente del Grande Fratello Vip 6, ha ricevuto una bellissima sorpresa. Giucas ha incontrato la sua compagna di una vita, Valeria Perilli. I due, anche se non sono ancora sposati, sono fidanzatati da 40 anni. Giucas, come si sa, ha un figlio di nome James nato dall’unione di Giucas con la ex compagna Carol Torr. Lo stesso Giucas ha confessato di avere avuto una relazione con Carol mentre era già legato a Valeria. Ma, proprio quest’ultima, ha scelto di perdonare il compagno e crescere James con lo stesso amore che si prova per un figlio biologico. Valeria, che di lavoro fa la doppiatrice, la ricordiamo per aver prestato la propria voce a Miranda, protagonista della fortunata serie Sex and The city, ha 67 anni ed è nata a Roma. Proprio durante il loro incontro dentro la casa del Gf Vip, Giucas si è inginocchiato per fare una proposta di matrimonio in piena regola, a cui Valeria ha risposto con un commosso si.

Valeria Perilli chi è, età, infanzia

Valeria Perilli è nata a Roma il 31 gennaio del 1954, ha dunque 67 anni. È figlia d’arte, i suoi genitori sono Ivo Perilli, noto sceneggiatore e regista romano, e Lia Corelli, famosa attrice di origini genovesi. Valeria ha un fratello di nome Plinio, noto poeta.

Valeria Perilli carriera professionale

Valeria è una famosa doppiatrice, annunciatrice televisiva e attrice italiana. Dal 1984 al 1991 è stata una delle annunciatrice tv molto famose, meglio note come Signorina Buonasera, presso gli studi Rai a Roma. Ma, Valeria è nota per essere una famosa doppiatrice che ha dato la voce a importanti personaggi televisivi. Tra le voci più note che Valeria ha prestato sicuramente ci sono Miranda di Sex and the City e Lalla de La Tata.

Valeria compagna Giucas Casella proposta di matrimonio

Valeria Perilli e Giucas Casella sono fidanzatati da 40 anni. La coppia si è conosciuta proprio all’interno degli studi Rai, dove entrambi lavoravano.Proprio durante il loro incontro dentro la casa del Gf Vip, Giucas si è inginocchiato per fare una proposta di matrimonio in piena regola, a cui Valeria ha risposto con un commosso si.

Giucas Casella tradimento Valeria

Lo stesso Giucas ha confessato di avere avuto una relazione con Carol Torr, mamma di suo figlio James, mentre era già legato a Valeria. Valeria ha scelto di perdonare il compagno e crescere James come se fosse figlio suo.

Valeria Perilli instagram

Sembra che Valeria Perilli non abbia un proprio account su Instagram. Si è sempre dichiarata molto gelosa della sua privacy e preferisce rimanere lontano dai riflettori.