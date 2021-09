Valeria Marini: chi è, età, carriera, vita privata

Valeria Marini, o la “Valeria nazionale”, come la chiamano spesso, è una delle donne più affascinanti della TV italiana. Anche se spesso vittima di parodie, la sua bellezza e la sua simpatia l’hanno sempre fatta da padrone. Ma oltre alla bellezza c’è di più: attrice sia a teatro che al cinema, showgirl, conduttrice, stilista e imprenditrice di successo. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Valeria Marini: età, altezza, biografia e carriera professionale.

Chi è Valeria Marini

Valeria Marini, all’anagrafe Valeria Virginia Laura Marini, è nata a Roma il 14 maggio del 1967, sotto il segno del Toro. È alta 1,72 m e pesa circa 68 kg (benché recentemente sia molto dimagrita). Ha vissuto la sua infanzia in Sardegna, a Cagliari, tornando a vivere nella città natale solo durante l’adolescenza. In concomitanza con gli studi presso il liceo classico, Valeria Marini ha iniziato a entrare nel mondo dello spettacolo prima come modella e poi recitando in piccole parti in film italiani, fino a essere notata e consacrata quale diva italiana per eccellenza. Per quanto riguarda la vita sentimentale di Valeria Marini, come ben sappiamo è stata per anni insieme al noto produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. Dopo questa relazione, Valeria Marini sposa l’imprenditore Giovanni Cottone. Il matrimonio però viene annullato dalla Sacra Rota in quanto Cottone era già sposato in chiesa. Successivamente, Valeria Marini ha ritrovato l’amore prima con Patrick Baldassari (con il quale ha partecipato a Temptation Island Vip 2018) e poi con Gianluigi Martino. È stata oggetto di forti critiche per via di quest’ultima relazione, in quanto il compagno avrebbe ben 17 anni in meno di lei.

Carriera professionale

Valeria Marini inizia a lavorare come modella, con il nome d’arte di Lolly, mentre ancora frequenta le scuole superiori. L’ingresso nel mondo dello spettacolo arriva però dopo la partecipazione al concorso Una ragazza per il cinema, che le apre le porte per alcune parti minori in diversi film prodotti in Italia. La notorietà arriva quando il regista Pier Francesco Pingitore la nota sul set e fa in modo di farla recitare in diversi film, tra cui Abbronzantissimi 2, In questo mondo di ladri e Somewhere di Sofia Coppola. Sul piccolo schermo il pubblico la conosce in un primo momento per la partecipazione al Bagaglino con la collega Pamela Prati. Valeria Marini raggiunge l’apice del successo negli anni ’90, quando viene scelta anche come soggetto dal fotografo della rivista Maxim, David LaChapelle. Nel 1997 conduce Sanremo insieme a Piero Chiambretti e Pippo Baudo. Negli anni successivi resta sempre sulla cresta dell’onda grazie a programmi come Millennium – La notte del 2000, Quelli che il calcio, Scherzi a parte, L’Isola del Famosi, I raccomandati, Grande Fratello VIP e Temptation Island. Nel 2007 inizia anche la sua carriera quale imprenditrice, fondando il suo brand di lingerie dal nome Seduzione. Tra i film più di successo in cui Valeria Marini ha recitato ricordiamo Incontri Proibiti (di Alberto Sordi), In questo mondo di ladri (di Carlo Vanzina), Somewhere (di Sofia Coppola) e Un ragazzo d’oro (di Pupi Avati).