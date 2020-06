Valeria Marini pentita dei reality show: ‘Ho sbagliato, ne ho fatti troppi’

Valeria Marini, ospite a “Io e Te”, ha rivelato di aver fatto “grandi errori” in ambito lavorativo. La showgirl ha ammesso di aver partecipato a troppi reality show e di essersene poi pentita. “Ho sbagliato. Si può fare una volta, ma poi devi anche costruire, devi dare, perché il pubblico ha bisogno di emozioni”, ha dichiarato durante l’intervista rilasciata nel programma condotto da Pierluigi Diaco su Raiuno.

“Ho fatto troppi errori in questi anni”, ha aggiunto. Parlando della sua esperienza durante l’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” ha poi parlato del confronto avuto con Rita Rusic, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. “Ho deciso di parlare con lei ed entrare all’interno della Casa perché volevo dirle che quello che aveva detto su di me non era vero”, ha spiegato.

loading...

Quando il conduttore le ha detto di non aver apprezzato quel faccia a faccia con l’imprenditrice, lei ha replicato: “In privato non si poteva fare e poi per il rapporto che mi lega ad Alfonso Signorini mi ha fatto prendere questa decisione”, ha affermato la 53enne. Valeria ha poi detto di non volere avere più niente a che fare con show di questo genere: “Quando sei un personaggio tv spesso ci si presta a invenzioni mediatiche affinché si parli di te. Ma ora basta, come giustamente tutti sanno, ora vale la sostanza delle persone”, ha concluso.

Commenti

commenti