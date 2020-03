Vanessa Hudgens parla del coronavirus: «È un virus, le persone continueranno a morire» la frase choc

«Le persone continueranno a morire, è terribile ma inevitabile». Questo è quanto stato detto da Vanessa Hudgens, la star di “High School Musical” che ha voluto dire la sua in merito all’emergenza Covid19.

Mentre tutti i vip e star di Hollywood stanno invitando tutti a non uscire di casa, lei è andata contro tutti e in merito all’ipotesi di estendere l’isolamento fino a luglio ha rivelato frasi choc, ovvero: «Mi sembrano un sacco di str**te. È un virus». Poi nelle sue storie di Instagram ha continuato: «Mi dispiace, si tratta di un virus, lo capisco. Lo rispetto, ma al tempo stesso, anche se qualcuno lo prende… Sì, le persone moriranno, ed è terribile ma inevitabile. Non so, forse non dovremmo fare tutto questo».

Subito la donna è stata sommersa di critiche ma lei ha rivelato di essere stata capita male e che le parole sono state utilizzate fuori dal contesto:

«Si tratta di un momento folle e sono a casa in isolamento. Quello che spero stiate facendo anche voi, in quarantena e tenendovi al sicuro e in salute». Poi ha subito corretto il tiro: «Non sottovalutate questa situazione, in nessuno modo! Io sono a casa, rimaneteci anche voi

