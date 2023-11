Vanessa Incontrada, un compleanno in forma: ecco il suo segreto

Vanessa Incontrada arriva a spegnere le sue quarantacinque candeline, un compleanno festeggiato in splendida forma fisica grazie allo sport. Si dedica alla corsa e alle immersioni, ma non vuole seguire la dieta.

Auguri a Vanessa Incontrada, il segreto della sua forma fisica

Presentatrice e attrice, con un passato di modella, la showgirl spagnola racconta come si mantiene in forma grazie allo sport. Negli ultimi anni la Incontrada, molto amata dagli italiani, è stata al centro di polemiche anche abbastanza brutali, per il suo aspetto fisico. Le rotondità conservate dopo la gravidanza sono state polemizzate dalle tante voci, che la accusavano di non prendersi cura del proprio aspetto fisico. Accuse che se potevano farla soffrire, sono state da monito per la conduttrice di Zelig, per diventare una paladina della positivity body, ossia dello stare bene con il proprio corpo.

Corsa, bicicletta, immersioni e sala pesi, sono questi i segreti della sua forma fisica. Non si è lasciata abbattere dalle brutte lingue, ma al contrario, ha dimostrato di essere forte e immune contro le cattiverie gratuite. Non è abitudinaria con un singolo sport, le piace cambiare, provare sport differenti, ha ammesso che adora il mare, per cui l’acqua rappresenta il suo habitat sportivo per eccellenza.

In forma sì, ma non toglietemi la buona cucina

In forma sì, ma non vuole sentire parlare di dieta. Ama cucinare e stare bene, si mantiene in forma con le varie sessioni di allenamento, ma non vuole rinunciare al cibo. Vanessa Incontrada è una brava cuoca, sta attenta a cosa mangia, cerca di mantenersi, ma lo fa senza restrizioni dietetiche. Vuole stare bene, preparare ricette sfiziose, si definisce una buona forchetta e non intende vivere di privazioni per il palato.

Vanessa Incontrada, sui social al naturale

Vanessa Incontrada è amata dal pubblico e dai suoi oltre 2 milioni di follower su Instagram, che la seguono nelle sue sessioni di allenamento. Spesso sul profilo social si mostra al naturale, senza trucco e o filtri e al contrario, con il sudore che scivola su capelli e il fisico. Bella e brava Vanessa, il suo successo è proprio questo, è spontanea e naturale.