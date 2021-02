Vasco Rossi, parla il figlio Lorenzo: “ho conosciuto mio padre quando avevo 14 anni”

Lorenzo parla del suo rapporto con il padre, Vasco Rossi

Non tutti sanno che il celebre cantante Vasco Rossi, ha avuto tre figli da tre compagne diverse. Lorenzo, avuto da Maria Gabriella Sturani (la stessa Gabri protagonista di una sua canzone), nato nel 1986; Davide, avuto dalla storia con Stefania Fuccillo e Luca, nato nel 1992 dalla relazione con Laura Schimdt.

Tornando a Lorenzo, oggi 34enne, ha di recente rivelato al giornale Leggo che il padre l’ha riconosciuto soltanto nel 2003, quando aveva già 14 anni. Il ragazzo ha raccontato come – nei primi anni dell’adolescenza – si sia sentito solo e abbandonato da Vasco, che gli aveva negato la paternità.

Da piccolo, quando abitavo in provincia di Ferrara, ero in un momento traumatico, senza amici, senza famiglia, mio padre non era ancora nella mia vita, mia madre aveva i suoi problemi. Ascoltare la radio giorno e notte era la mia compagnia.

Ma coincidenza vuole che, proprio in radio, Lorenzo inizi a lavorare giovanissimo. Non solo, ma esattamente nella stessa fondata da Vasco Rossi a Zocca, Punto Radio. Un fattore che sicuramente ha contribuito ad avvicinarli. Nonostante le divergenze, comunque, Lorenzo ha dichiarato di non aver mai avuto rancori nei confronti di suo padre.

Ha detto: