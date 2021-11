Vega Test, quanto è attendibile? Cos’è, quando farlo, costo

Vega Test dria

Le macchine Vega sono un tipo di dispositivo di elettroagopuntura usato nel test Vega, che i sostenitori affermano possa diagnosticare allergie e altre malattie. Il precursore del test Vega era l’elettroagopuntura secondo Voll sviluppata da Reinholdt Voll negli anni ’50. Helmut Schimmel ha modificato la tecnica negli anni 1970 e l’ha presentata con il nome di Vega test.

Diverse associazioni mediche ne hanno sconsigliato l’uso, tra cui il National Institute for Health and Clinical Excellence, l’Australian College of Allergy, l’Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy, l’American Academy of Allergy, Asthma and Immunology e la Allergy Society of South Africa. Nel 1990 un medico è stato censurato dalla Commissione disciplinare dei medici in Nuova Zelanda per aver utilizzato una macchina Vega. Un altro medico è stato censurato dalla Commissione disciplinare del College of Physicians and Surgeons of Ontario nel 1999 per aver “mancato di rispettare gli standard della pratica” nel suo uso della macchina Vega nella diagnosi. Le revisioni delle prove disponibili nella letteratura medica indicano che i test elettrodermici, come quelli eseguiti con la macchina Vega, sono inefficaci nella diagnosi delle allergie e ne raccomandano il non utilizzo.

Vega test costo e vega test attendibilità

Com’è facilmente deducibile, il vega test non gode di alcuna attendibilità. Per eliminare qualsiasi dubbio, nel gennaio del 2001 è stata pubblicata una sperimentale intitolata “Is electrodermal testing as effective as skin prick tests for diagnosing allergies? A double blind, randomised block design study“; lo studio ha concluso che “i risultati delle prove elettrodermiche non correlavano con quelli dei test cutanei. I test elettrodermici non hanno distinto i soggetti atopici e quelli non-atopici. Nessun elemento del dispositivo Vega test era migliore degli altri e nessun stato atopico di ogni singolo partecipante è stato costantemente diagnosticato“. Il vega test non è quindi un metodo efficace per la diagnosi di disturbi agli organi o di varie intolleranze alimentari. E’possibile effettuare il “VEGA Basic Test Version”, a partire da 60€ a seduta, per: Un inquadramento naturopatico che comprende: valutazione livello PsicoNeuroEndocrinoImmunologico (PNEI) e regolazione chakra/meridiani.

Vega test opinioni: Dria test intolleranza

Un test utilizzato per la diagnosi di una patologia dovrebbe essere accurato — avere cioè una stretta corrispondenza con il valore reale che si intende misurare ovvero dare risultati riproducibili, costanti e non equivoci, sullo stesso campione. Soltanto in queste condizioni i risultati raccolti avranno una qualche utilità e potranno essere utilizzati in maniera costruttiva ed utile per il paziente.

Purtroppo molti dei test che vengono proposti per la diagnosi di intolleranze alimentari non soddisfano questi due basilari requisiti: nel migliore dei casi casi si tratta di test che presentano scarsa accuratezza, ridotta precisione e forte dipendenza dalle capacità dell’operatore. Nel peggiore, si tratta di vere e proprie prese in giro basate su concetti pseudoscientifici, privi di ogni validazione e utilità.

È necessario sottolineare che questi test non sono soltanto inutili ma possono essere addirittura pericolosi. Spesso infatti, sulla scorta di questi risultati, si ricorre a severe diete di eliminazione che in alcuni soggetti potrebbero arrivare a causare carenze, mentre in altre situazioni potrebbero andare a mascherare o confondere sintomi ascrivibili a patologie serie, rendendone più difficoltosa la diagnosi e facendo perdere del tempo prezioso nella definizione di un’adeguata terapia.