Veganuary, il mese di gennaio è vegano: cos’è, quali sono i benefici

La storia di Veganuary ha inizio nel 2014 quando una piccola organizzazione omonima ha lanciato un invito a tutti coloro che desiderano conoscere meglio il mondo vegano.

Veganuary, come nasce

Veganuary è un’associazione non profit di origine inglese che promuove il consumo di alimenti vegani. Dalla sua nascita, nel 2014, ha coinvolto un numero sempre crescente di persone in 209 paesi di tutto il mondo, tanto che nel 2021, sono state più di 629mila le persone che hanno aderito all’iniziativa e sempre più ristoranti e catene italiane stanno iniziando a proporre piatti vegani nei loro menù. Inoltre, sono in aumento anche i negozi specializzati nella vendita di prodotti vegani, come alimentari, abbigliamento, cosmetici, ecc.

La campagna invitava le persone a mangiare vegano durante l’intero mese di gennaio. Ciò che, all’inizio, era solo un esperimento, è diventato ben presto un movimento globale e Veganuary è diventato sinonimo di sostenibilità alimentare e rispetto degli animali.

Il motivo per cui la campagna si è diffusa così rapidamente è che non richiede alcuno sforzo particolare da parte dei partecipanti: basta mangiare in modalità vegana per tutta la durata del mese e imparare qualcosa di più sul mondo vegetale. Coloro che hanno preso parte all’iniziativa hanno scoperto quante ricette deliziose possono essere realizzate con ingredienti vegetariani e come apportino benefici anche all’ambiente: riducendo non solo il consumo di carne ma anche altri prodotti animali come latte, uova o formaggio.

Le ragioni dietro alla sfida Veganuary

Le ragioni dietro alla sfida Veganuary sono molteplici. Il più importante è che un regime alimentare vegano contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra, migliorando così l’impatto dell’industria alimentare sull’ambiente. Inoltre, una dieta vegana può prevenire malattie croniche come il diabete e malattie cardiovascolari, contrastando così la malnutrizione in tutto il mondo. Inoltre, abbracciare uno stile di vita vegano può contribuire a risparmiare fino al 75% del consumo d’acqua necessario per produrre cibo animale. Infine, conoscere maggiormente gli ingredienti vegetali può essere davvero utile per apprezzarli e scoprire nuove ricette sfiziose ed equilibrate.

Come partecipare

Partecipare a Veganuary è semplice e divertente. Per prima cosa, dovrai scegliere di eliminare tutti gli alimenti di origine animale dalla tua dieta. Questo include carne, pesce, uova, latticini e miele. Successivamente potrai iniziare la tua sfida vegana mangiando piatti vegetariani o inventandone di nuovi a base di alimenti vegan come frutta e verdura, cereali integrali freschi o secchi, legumi come lenticchie ed fagioli, semi ed olii vegetali. Puoi anche cercare idee interessanti su internet per ispirarti. Inoltre non dimenticare che se hai bisogno di un supporto extra puoi unirti a gruppi vegani online che possano fornirtide consigli e suggerimento per affrontare questa sfida.

Vantaggi della sfida Veganuary

La sfida Veganuary offre molti vantaggi a chi decide di aderire. Innanzitutto, contribuisce a ridurre l’impatto ambientale della dieta umana, poiché l’allevamento intensivo di animali non è sostenibile e può influenzare negativamente la qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo. Inoltre, si evita la sofferenza degli animali destinati alla produzione alimentare: veganismo significa rifiuto di qualunque uso degli animali a scopo alimentare o di altro tipo.

Il passaggio ad un regime alimentare vegano può anche contribuire a migliorare il benessere personale, poiché le diete basate principalmente su cibi vegetali sono ricche di nutrienti essenziali come proteine ​​vegetali, fibre, vitamine e minerali. In ultimo ma non meno importante, mangiare esclusivamente cibo vegano rappresenta un gesto concreto per diffondere una più grande consapevolezza nella società riguardo all’importanza di mantenere un’alimentazione salutare ed eticamente responsabile.