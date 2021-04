Vera Gemma: biografia, carriera, fidanzato, figli, incidente

Vera Gemma è la figlia del famoso attore Giuliano Gemma. Vera, classe 1970, ha seguito le orme del padre, ma è sempre stata un’appassionata di teatro e scrittura. È fidanzata con Jeda, manager di musica trap, di 22 anni. Vera Gemma ha un figlio, Maximus, di 10 anni avuto dal musicista Henry Harris. Nel 2021 è entrata nel cast de L’Isola dei Famosi.

Chi è Vera Gemma

Nome: Vera Gemma

Data di nascita: 4 luglio 1970

Età: 50 anni

Luogo di nascita: Roma

Professione: Attrice e scrittrice

Segno zodiacale: Cancro

Fidanzato: Jeda

Figli: Maximus (10 anni)

Profilo Instagram ufficiale: @veragemma17

Biografia

Vera Gemma è nata a Roma, il 4 luglio del 1970. Figlia d’arte, è figlia di Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Roberti. Giuliano Gemma, è stato uno degli attori più amati tra gli anni ’60 e ’80. In molti, inoltre, lo ricorderanno per aver recitato in “To Rome With Love”, film di Woody Allen. Purtroppo Vera ha perso entrambi i genitori. Nel 1995 è venuta a mancare la mamma e nel 2013 il padre ebbe un incidente stradale e perse la vita improvvisamente. Vera ha passato un’infanzia difficile senza la presenza della mamma Natalia, ma per fortuna il suo papà non le ha mai fatto mancare l’amore e l’affetto, quindi tutto sommato si ritiene fortunata. Vera Gemma è anche molto legata a sua sorella Giuliana. Nel 2008 Vera lascia la sua amata Roma per trasferirsi prima a Parigi e poi a Los Angeles.

Carriera e Lavoro

Vera Gemma sin da piccola segue le orme del padre e già a 16 anni entra nel mondo dello spettacolo. Nel 1996, recita in La Sindrome di Stendhal di Dario Argento, dove conosce Asia Argento e le due diventano molto amiche, tanto da esserlo ancora tutt’oggi. Inoltre, Vera e Asia parteciparono in coppia a Pechino Express. Vera Gemma appare in “Ladri di Cinema”, “Alliance cherche doigt”, “Hardboiled Egg”, “Stressati” e “Cartoni Animati”, nel 1997. Due anni dopo la troviamo nel film “E insieme vivremo tutte le stagioni” mentre nel 2000, sempre in compagnia della sua amica Asia, prenderà parte nel film di successo “Scarlet Diva”. Nel 2004, reciterà nel film del regista Dario Argento “The Card Player”, e questa sarà la sua ultima esperienza cinematografica. Nel 2021 Vera Gemma vola in Honduras nel cast del reality de L’Isola dei Famosi.

Fidanzato

Attualmente Vera Gemma è fidanzata, da circa 9 mesi, con Jeda, 22 anni, produttore musicale di musica trap. Vera ha dichiarato che la differenza d’età per loro non è mai stato un problema, hanno 28 anni di differenza. Prima di lui, Vera Gemma nel 2001 ha sposato un ex campione di Kung-Fu di nome Jamil, conosciuto a Parigi. Tra i due però le nozze sono durate pochi anni. Nel 2008, Vera si trasferisce a Los Angeles e si innamora di Henry Harris, un musicista blues, con il quale ha avuto un figlio di nome Maximus, che oggi ha 10 anni.

Vera Gemma incidente papà

Il padre di Vera, Giuliano Gemma, padre di Vera, è venuto a mancare nel 2013 a causa di un incidente automobilistico avvenuto a Cerveteri, vicino Roma.