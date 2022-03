Vera Miales, chi è? Incinta, Instagram, figlio, età

Cosa si sa di Vera Miales, che fa parte del cast del programma “La Pupa e il Secchione“? Ecco tutto quello che finora è emerso, sulla sua vita privata, curiosità e vita social.

Chi è Vera Miales: fidanzato, Instagram, figlio, vita privata

Classe 1985, la bellissima Vera è entrata quest’anno a far parte del cast: “La pupa e il secchione show”, ha quindi 37 anni ed è originaria della Moldavia, è alta 1,70 mt., di professione modella, nota soprattutto per essere la nuova fiamma di Amedeo Goria, non ha figli e nemmeno tatuaggi che siano visibili.

Su Instagram, il suo profilo è disponibile all’indirizzo: @veramiales, per quanti volessero seguirla. Attualmente la modella è nota in Italia, per il suo fidanzato Amedeo Goria, ma che ne sappiamo di lei, di come è arrivata in Italia e di dove vive? Ecco di seguito alcune informazioni.

Ebbene, la modella grazie anche al suo fisico mozzafiato è riuscita a farsi strada nella moda. In verità però, ha iniziato a fare i suoi primi passi nel mondo del lavoro aiutando nel bar dei genitori sempre in Italia. Il padre è moldavo e la madre è russa.

Nel corso di alcune interviste, la Miales ha raccontato che per arrivare in Italia, ha dovuto affrontare un viaggio lungo, difficoltoso, precisando: “Il 2 settembre del 2005 cominciai il mio viaggio tribolato verso l’Europa. Avevo solo 18 anni, ma già le idee chiare, determinata a rifarmi una vita in un luogo migliore. Ho viaggiato per oltre un mese e mezzo, percorrendo circa 1100 Km a piedi“.

Dove vive oggi e di cosa si occupa

La modella oggi vive nelle Marche a San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Attualmente è una concorrente de La Pupa e il Secchione Show, ma sul fronte sentimentale non si hanno molte notizie, per quanto riguarda suoi precedenti fidanzati e relazioni. Sicuramente, non ha figli o figlie. Ciononostante ha dichiarato più volte di volere un figlio. L’unica relazione nota, ad oggi, è quella con Amedeo Goria.

Per quanto riguarda questa storia, tra il 2020 e il 2021 erano iniziate a diffondersi voci di una frequentazione tra Vera Miales e Amedeo Goria. Nell’occasione, la modella, nel corso di alcune interviste, aveva dichiarato di frequentare il giornalista da diversi mesi, non esponendosi più di tanto per via della sua grande riservatezza in merito. La relazione attualmente sembrerebbe essersi trasformata in qualcosa di molto importante.

La differenza di età fra ì due è comunque piuttosto significativa. Lei ha infatti 37 anni e lui ne ha 68. Sulla loro storia si è parlato tanto, perfino di matrimonio o di una presunta gravidanza di lei. La Miales, infatti, nei mesi scorsi ha mostrato una pancia sospetta e molti hanno creduto che potesse essere incinta. Per fugare ogni dubbio al riguardo, Vera Miales ha dichiarato di aver avuto una semplice gravidanza isterica.

Vera Miales non è presente su Twitter, TikTok e Facebook, come detto sopra, possiede solo un profilo Instagram, dove si trovano diverse foto e immagini di lavoro ma anche relative al tempo libero e alla vita privata.