Verdesca: ricette, quanto costa, che gusto ha

Carni ipocaloriche, frantumabili, che ben si prestano a diverse preparazioni: queste sono le principali caratteristiche della verdesca, altrimenti nota come squalo blu.

Appartenente alla famiglia delle Carcharhinidae, lo squalo verdesca (Prionace Glauca) è un pesce diffuso in ogni angolo del globo. Ciò ha comportato, purtroppo, una spietata caccia a questa specie ittica, della quale praticamente si utilizza ogni parte del corpo: le pinne, per preparare la fantomatica zuppa di squalo, tanto amata dagli Asiatici; il fegato, dal quale viene estratto un olio utile a fini medici; la pelle, trattata e utilizzata nel settore dell’abbigliamento.

Una spropositata caccia allo squalo blu sta causando una repentina estinzione di questo grandissimo pesce: una notizia per nulla consolatoria, che mette in luce lo scarso rispetto dell’uomo per altre specie viventi.

Sapore e costo della verdesca

La verdesca è acquistabile sia surgelata che fresca. Spesso viene acquistata a tranci, con un prezzo che si aggira attorno ai sette euro al kg circa.

Trattandosi di un pesce cartilagineo, la verdesca non presenta lische e può essere utilizzata per numerose e variegate preparazioni. L’unico neo potrebbe essere rappresentato dal sapore, non esattamente delicato, almeno secondo alcuni palati. Niente paura, però: con la giusta preparazione saremo capaci di esaltare anche un prodotto così coriaceo!

Lo squalo blu è un pesce ipocalorico ed è, inoltre, ricco di proteine. Le sue carni vantano una consistenza molto morbida, perfette per svariate preparazioni culinarie da leccarsi i baffi.

Verdesca ricette

Come cucinare la verdesca? Primi piatti, secondi speziati, diverse metodologie di cottura: lo squalo blu si presta a numerose ricette, tutte squisite, atte a mettere in luce le virtù di questa specialità ittica così sdoganata.

Scopriamo insieme le migliori ricette verdesca.

Verdesca al forno

Tranci di verdesca, pomodorini, capperi, origano: bastano pochissimi ingredienti per realizzare un secondo piatto gustoso, leggero, nutriente.

La verdesca al forno è semplicissima da realizzare: basteranno 20 minuti circa a 180° per ottenere un secondo sfizioso, che può essere realizzato anche con il pesce surgelato.

Spaghetti verdesca, curry e zucchine

La delicatezza del pesce e delle zucchine incontra il tocco “esotico” del curry in questo primo piatto capace di donare al palato sensazioni uniche, irripetibili.

Completano il piatto pomodorini ciliegino, peperoncino, scalogno e prezzemolo.

Verdesca al limone

Il trancio di squalo blu è il taglio prediletto da utilizzare in cucina.

In questa ricetta il sapore “selvaggio” della verdesca incontra la freschezza e il tono acidulo del limone, utilizzato sotto forma di succo per una marinatura semplice e veloce.

basterà porre i tranci irrorati di succo d’agrume in padella con diversi odori per un quarto d’ora, per ottenere un secondo sfizioso.

Verdesca piselli e pomodoro

Il pesce verrà tagliato a cubetti e cucinato come fosse un delizioso stufato in un sugo a base di piselli e pomodoro. Facilissimo da realizzare, la verdesca al sugo di piselli e pomodoro va servita caldissima e consumata assaporandone appieno i sapori semplici, ma accoglienti.

Verdesca in tranci in salsa di prezzemolo

La verdesca è come il nero: sta bene su tutto!

Proviamo a cucinarla accompagnandola ad una semplice, ma gustosa, salsa al prezzemolo, da preparare almeno due ore prima dell’utilizzo. Aglio, olio, aceto e succo di limone filtrato si uniranno all’aromatica per realizzare una salsina con la quale bagnare la verdesca grigliata.