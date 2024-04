Very Mobile, a chi si appoggia il noto operatore telefonico?

A quale altro operatore telefonico si appoggia Very Mobile? La linea nata negli ultimi anni con la volontà di comunicare in modo semplice e sostenibile.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

E’ impossibile non sapere di che cosa stiamo parlando, Very Mobile è il nuovo operatore telefonico, nato proprio nel corso di questi anni, che ha come obiettivo principale quello di andare incontro ad un modo di comunicare semplice e green, completamente sostenibile.

Un dettaglio non da poco, tenendo conto del fatto che sempre di più si sta cercando di andare verso questa direzione.

Ma la domanda che oggi ci poniamo e su cui forse, moltissime persone non hanno ancora bene chiaro in mente la risposta, ha a che fare sull’operatore a cui si appoggia. Di quale si tratta? Anche in questo caso, parliamo di una rete molto nota.

Very Mobile, a quale rete si appoggia?

La risposta è davvero molto semplice, Very Mobile si appoggia a WindTre o per meglio dire alla sua rete 4G: grazie ad essa riesce a dare a tutti i suoi abbonati una copertura superiore al 99% del territorio italiano.

Al momento, l’unica grande pecca che li riguarda è quella che ha a che fare con l’assenza del supporto per il 5G, particolare che riguarda la maggior parte degli smartphone e con essa anche di una offerta con i Giga illimitati.

Very Mobile, quali sono le offerte che mette a disposizione dei clienti?

Oltre alla grande copertura, anche le offerte che mette a disposizione giorno dopo giorno non sono niente male: eSIM per chiunque le voglia, che sono poi le SIM virtuali grazie alle quali è possibile avere due numeri sullo stesso telefono senza dovere inserire una seconda SIM. Ma non finisce qua, offre anche la possibilità di comprare degli smartphone ricondizionati senza interessi e anche con le rate.