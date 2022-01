Viaggi salute, Cuba meta di interesse per le Americhe

Non solo bellezze turistiche e naturali, ma anche viaggi della salute. Ecco la realtà dell’isola di Cuba, che si è prefissata un obbiettivo ambizioso: quello di diventare leader nella sanità rispetto ad altri paesi dell’area caraibica. E lo fa da un buon punto di partenza.

La sanità a Cuba, come è risaputo, è da sempre di buona qualità, e soprattutto il servizio è gratuito ed aperto al pubblico. Un paese così piccolo, e con molti problemi sociali, che però si distingue per una conduzione eccellente della sanità. E così molti fanno le valigie non solo per le vacanze; viaggiare per migliorare lo stato di salute non è più metaforico. Persone che partono da tutto il mondo, ma soprattutto dagli Stati Uniti d’America, dove l’impostazione sanitaria privata mette molti in difficoltà, e dagli Paesi del Sud America.

I pazienti che affrontano i viaggi della salute

Il Ministero della salute cubana sa che negli ospedali dell’isola arrivano viaggiatori – pazienti dal Canada, e dagli Usa, ma anche dalla Cina e dall’Europa; alla ricerca di cure di buona qualità e soprattutto a prezzi accessibili. Il turismo sanitario va di pari passo con la riscoperta della bellezza naturale dell’isola, un vero avamposto di meraviglie, di baie e spiagge, di tradizioni popolari e di folclore.

Gli interventi più gettonati sono quelli contro il cancro, chirurgia plastica e spinale, trattamenti di disintossicazione, fisioterapia e chirurgia oculistica. Cuba sta diventando, giorno dopo giorno, il paradiso dei viaggi di salute, scatenando interrogativi che dovrebbero scuotere coscienze, e legislazioni, di interi Paesi.

Il rapporto qualità-prezzo delle prestazioni sanitarie attira qui; ma è anche la presenza di liste d’attesa brevissime ad incoraggiare le partenze di chi, nella propria Patria, si vede posticipare l’intervento o la cura di mesi o anche di anni. Situazioni insostenibili, che hanno spitno alla nascita di viaggi sanitari; le informazioni si diffondono velocemente, e così si scoprono realtà emergenti ed insospettabili come quella di Cuba.

I motivi

Il boom dei viaggi della salute a Cuba spinge a profondi interrogativi circa le caratteristiche dei sistemi di sanità dei Paesi “avanzati”; il Ministero della sanità di molti Paesi in Europa dovrebbe farsi diverse domande, su questi viaggi internazionali per le cure mediche.

Intanto il binomio viaggi e salute trova sempre più persone interessate, che sfogliano pagine sanitarie di Paesi esteri per organizzare la propria partenza. Spesso e volentieri a rendere proibitivi gli interventi non sono solo i prezzi, ma anche le lunghe liste d’attesa che negano, di fatto, il diritto alle prestazioni assistenziali sanitarie.

Per chi viaggia in salute, la decisione di farsi curare all’estero significa intraprendere una avventura sotto laa bandiera della speranza.