VIDEO Il Pentagono ribadisce che difenderà il territorio della Nato dopo l’attacco vicino alla Polonia

Il Dipartimento della Difesa Usa ha risposto al lancio di missili russi vicino al confine con la Polonia, ribadendo che Washington ei suoi alleati difenderanno il territorio della Nato in caso di attacco.

Il portavoce del Pentagono John KirbyFoto: Nicholas Kamm / AFP / Immagini Profimedia

“Un attacco armato contro uno è considerato un attacco armato contro tutti”, ha detto domenica il portavoce del Pentagono John Kirby alla radio americana ABC, riferendosi agli accordi di supporto militare reciproco della NATO.

Questo è anche il motivo per cui gli Stati Uniti e altre forze della NATO stanno aumentando la loro presenza sul confine orientale dell’Alleanza, ha affermato, secondo il DPA. Agerpres.

All’alba di domenica, la Russia ha colpito una zona di addestramento militare con a attacco missilistico non lontano dalla città ucraina di Leopoli, uccidendo almeno 35 persone e ferendone altre dozzine. Il luogo dell’attacco è vicino al confine con la Polonia, membro della Nato.

“Ho detto alla Russia molto chiaramente che il territorio della NATO sarebbe stato difeso non solo dagli Stati Uniti ma anche dai nostri alleati”, ha detto Kirby. Lo ha affermato c’è una linea di comunicazione con il Ministero della Difesa russo per evitare un conflitto diretto.

Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Domenica ha anche detto alla NBC che gli Stati Uniti si sarebbero difesi “Ogni centimetro” del territorio della NATO. Tuttavia, l’esercito americano non interverrà direttamente in Ucraina per evitare uno scontro con la Russia, ha affermato.

